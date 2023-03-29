Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин может покинуть испанский клуб.

Сообщается, что руководство внимательно следит за ситуацией с 24-летним вратарем, желающим найти новую команду, где будет первым номером и будет стабильно получать игровую практику.

Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей.

Ранее стало известно, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа травмировался в расположении сборной Бельгии.