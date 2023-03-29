Испания29 марта 2023, 23:27 | Обновлено 29 марта 2023, 23:28
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Лунин хочет найти новый клуб, где станет основным вратарем
Андрей принял непростое решение
29 марта 2023, 23:27 | Обновлено 29 марта 2023, 23:28
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин может покинуть испанский клуб.
Сообщается, что руководство внимательно следит за ситуацией с 24-летним вратарем, желающим найти новую команду, где будет первым номером и будет стабильно получать игровую практику.
Отметим, что действующий контракт Лунина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 11 матчей.
Ранее стало известно, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа травмировался в расположении сборной Бельгии.
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