WTA30 марта 2023, 13:57 |
387
1
ФОТО. Суарес Наварро, победившая рак, ожидает двойню
У испанской теннисистки будет двойная радость
30 марта 2023, 13:57 |
387
1
Бывшая теннисистка Карла Суарес Наварро, которая в декабре прошлого года объявила о своей беременности, ожидает двойню.
Ранее сообщалось, что Карла и ее партнерша, профессиональная футболистка Ольга Гарсия, ожидают ребенка в июне этого года.
В 2021 году испанская теннисистка сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.
Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 марта 2023, 23:27 6
Андрей принял непростое решение
Бокс | 29 марта 2023, 20:22 5
Василий после возможной победы сразится с Шакуром Стивенсоном
Война | 30.03.2023, 08:10
Футбол | 29.03.2023, 12:54
Теннис | 29.03.2023, 21:48
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Отака х..я, малята
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.03.2023, 18:35 124
29.03.2023, 07:38 31
29.03.2023, 23:37 1
28.03.2023, 09:10 11
29.03.2023, 15:40 31
29.03.2023, 05:20 2
28.03.2023, 17:45 8
Футбол