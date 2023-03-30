ФОТО. Суарес Наварро, победившая рак, ожидает двойню

Бывшая теннисистка Карла Суарес Наварро, которая в декабре прошлого года объявила о своей беременности, ожидает двойню.

Ранее сообщалось, что Карла и ее партнерша, профессиональная футболистка Ольга Гарсия, ожидают ребенка в июне этого года.

В 2021 году испанская теннисистка сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.

Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA.