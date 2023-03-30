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  4. ФОТО. Суарес Наварро, победившая рак, ожидает двойню
WTA
30 марта 2023, 13:57 |
387
1

ФОТО. Суарес Наварро, победившая рак, ожидает двойню

У испанской теннисистки будет двойная радость

30 марта 2023, 13:57 |
387
1
ФОТО. Суарес Наварро, победившая рак, ожидает двойню
Getty Images/Global Images Ukraine. Карла Суарес Наварро

Бывшая теннисистка Карла Суарес Наварро, которая в декабре прошлого года объявила о своей беременности, ожидает двойню.

Ранее сообщалось, что Карла и ее партнерша, профессиональная футболистка Ольга Гарсия, ожидают ребенка в июне этого года.

В 2021 году испанская теннисистка сообщила, що успешно завершила лечение лимфомы Ходжкина.

Суарес Наварро – экс-шестая ракетка мира. На ее счету два выигранных титула WTA.

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Карла Суарес Наварро lifestyle беременность
Источник Instagram
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Serhii P.
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