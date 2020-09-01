У известной испанской теннисистки обнаружен рак

Карла Суарес Наварро борется с лимфомой

  • 01.09.2020 20:26
  • 2738 просмотров
  • 5 комментариев
У известной испанской теннисистки обнаружен рак
© WTA. Карла Суарес Наварро

Известная испанская теннисистка Карла Суарес Наварро у себя в соцсетях объявила о том, что у нее обнаружен рак – лимфома Ходжкина. Ей понадобится 6 месяцев химиотерапии.

«Терпение и вера в себя вели меня по ходу карьеры. Сейчас соперник достался не самый простой. Мне понадобится показать свой максимум», - заявила Суарес Наварро.

31-летняя Суарес Наварро планировала завершить карьеру в 2020 году.

За свою карьеру испанка выиграла два турнира WTA. Ее лучший результат в мировом рейтинге – шестое место в феврале 2016 года.

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Источник — Twitter

(15 голосов)

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Комментарии
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 01.09.2020 21:43
    +1
    ЗДОРОВЬЯ И ОПТИМИЗМА.
    Ссылка
    yura241268
      yura241268, 01.09.2020 21:20
    +4
    очень жаль выздоравливай!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.09.2020 20:51
    +5
    Карле, здоровья и преодолеть эту нечисть. Файтинг
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 01.09.2020 20:43
    +2
    Кошмар...
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 01.09.2020 20:36
    +9
    Здоровья
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 01.09.2020 20:36
    +9
    Здоровья
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.09.2020 20:51
    +5
    Карле, здоровья и преодолеть эту нечисть. Файтинг
    Ссылка
    yura241268
      yura241268, 01.09.2020 21:20
    +4
    очень жаль выздоравливай!
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 01.09.2020 20:43
    +2
    Кошмар...
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 01.09.2020 21:43
    +1
    ЗДОРОВЬЯ И ОПТИМИЗМА.
    Ссылка
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