У известной испанской теннисистки обнаружен рак

Известная испанская теннисистка Карла Суарес Наварро у себя в соцсетях объявила о том, что у нее обнаружен рак – лимфома Ходжкина. Ей понадобится 6 месяцев химиотерапии.

«Терпение и вера в себя вели меня по ходу карьеры. Сейчас соперник достался не самый простой. Мне понадобится показать свой максимум», - заявила Суарес Наварро.

31-летняя Суарес Наварро планировала завершить карьеру в 2020 году.

За свою карьеру испанка выиграла два турнира WTA. Ее лучший результат в мировом рейтинге – шестое место в феврале 2016 года.