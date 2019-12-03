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Суарес Наварро завершит карьеру в 2020 году

Экс-шестая ракетка мира сыграет свой последний сезон в WTA-туре

  • 03.12.2019 20:22
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Суарес Наварро завершит карьеру в 2020 году
© WTA. Карла Суарес Наварро
Экс-шестая ракетка мира Карла Суарес Наварро объявила, что 2020-й станет ее последним годом в качестве профессиональной теннисистки.
 
«Спорт стал фундаментальной частью моей жизни – он принес мне огромную радость, и я не могу быть более благодарной за все переживания, которые он позволил мне пережить. На данный момент я должна отметить, что пришло время завершить прекрасную главу и начать наслаждаться другими сферами жизни. Теннис всегда будет в моем сердце», – сказала испанская теннисистка.
 
За свою карьеру Суарес Наварро выиграла два титула, сыграла семь четвертьфиналов на турнирах Большого Шлема, 28 раз обыгрывала теннисисток из первой десятки и заработала $11,580,886 призовых.
 
Напомним, совсем недавно Карла сделала каминг-аут, объявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺️ Vive la vida con quién te dé vida ☺️ @martarf_10 #amistad #bettertogether

Публикация от Carla Suárez Navarro (@carlasuareznava)

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Источник — WTA

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