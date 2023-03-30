Бьянка АНДРЕЕСКУ – о травме: «Все могло быть гораздо хуже»

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о травме, которую она получила в матче четвертого круга на турнире WTA 1000 в Майами.

«Результаты обследования показывают, что у меня разорваны две связки в левом голеностопе. Трудно сказать, сколько времени займет восстановление, но, скажем, все могло быть гораздо хуже.

Я сохраняю оптимизм, что с правильным подходом к реабилитации и подготовке я скоро вернусь на корт. Процесс уже начался, и я буду продолжать держать всех в курсе», – сказала Андрееску.

Отметим, что Андрееску травмировала голеностоп и не смогла самостоятельно покинуть корт.