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WTA
30 марта 2023, 13:32 |
192
0

Бьянка АНДРЕЕСКУ – о травме: «Все могло быть гораздо хуже»

Канадская теннисистка пока не знает, сколько времени займет восстановление

30 марта 2023, 13:32 |
192
0
Бьянка АНДРЕЕСКУ – о травме: «Все могло быть гораздо хуже»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о травме, которую она получила в матче четвертого круга на турнире WTA 1000 в Майами.

«Результаты обследования показывают, что у меня разорваны две связки в левом голеностопе. Трудно сказать, сколько времени займет восстановление, но, скажем, все могло быть гораздо хуже.

Я сохраняю оптимизм, что с правильным подходом к реабилитации и подготовке я скоро вернусь на корт. Процесс уже начался, и я буду продолжать держать всех в курсе», – сказала Андрееску.

Отметим, что Андрееску травмировала голеностоп и не смогла самостоятельно покинуть корт.

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Источник Twitter
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