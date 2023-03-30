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Англия
30 марта 2023, 12:55 | Обновлено 30 марта 2023, 13:10
960
1

Названа вероятная причина конфликта Роналду с тен Хагом

Португалец пошел на противостояние не просто так

30 марта 2023, 12:55 | Обновлено 30 марта 2023, 13:10
960
1
Названа вероятная причина конфликта Роналду с тен Хагом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду (справа)

Португальский нападающий Криштиану Роналду хотел стать капитаном «Манчестер Юнайтед». С такой просьбой он якобы обратился к наставнику команды Эрику тен Хагу, но понимания с его стороны не нашел.

Источник утверждает, что Роналду ранее просил назначить его капитаном команды немца Ральфа Рангника, занимавшего тогда пост исполняющего обязанности главного тренера манкунианцев. Форвард также согласия со стороны наставника не получил.

Вероятно, молчаливое несогласие тен Хага с желанием Роналду и стало одной из причин того, что нападающий в какой-то момент пошел на конфликт с клубным руководством, в результате чего был изгнан из команды. Случилось это, напомним, в ноябре прошлого года.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Криштиану Роналду Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник ESPN
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pol-55
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