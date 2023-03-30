Во главе с Роналду. Символическая сборная двух туров отбора Евро-2024
WhoScored назвал 11 лучших футболистов по первым играм квалификации континентального первенства
Статистический портал WhoScored определил символическую сборную первых двух туров квалификации Евро-2024.
В число 11 лучших футболистов попал звездный португальский форвард Криштиану Роналду, который за 2 матча забил 4 гола.
Также в символической сборной нашлось место и обидчику сборной Украины – англичанину Букайо Сака, которым отметился ассистом и голом в поединке против украинской команды.
На воротах – Майк Меньян, который сменил многолетнего стража ворот французов Уго Льориса.
Сборная первых двух туров группового этапа отбора на Евро-2024 по версии портала WhoScored:
Голкипер: Майк Меньян (Франция).
Защитники: Конор Брэдли (Северная Ирландия), Нико Эльведи (Швейцария), Андрей Бурке (Румыния), Натан Аке (Нидерланды).
Полузащитники: Матео Ковачич (Хорватия), Букайо Сака (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Жоау Палинья (Португалия).
Нападающие: Расмус Хойлунд (Дания), Криштиану Роналду (Португалия).
🇪🇺 European Qualifiers Top Rated XI - March pic.twitter.com/E57sdJln0A— WhoScored.com (@WhoScored) March 29, 2023
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