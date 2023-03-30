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Чемпионат Европы
30 марта 2023, 02:31 |
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Во главе с Роналду. Символическая сборная двух туров отбора Евро-2024

WhoScored назвал 11 лучших футболистов по первым играм квалификации континентального первенства

30 марта 2023, 02:31 |
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Во главе с Роналду. Символическая сборная двух туров отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Статистический портал WhoScored определил символическую сборную первых двух туров квалификации Евро-2024.

В число 11 лучших футболистов попал звездный португальский форвард Криштиану Роналду, который за 2 матча забил 4 гола.

Также в символической сборной нашлось место и обидчику сборной Украины – англичанину Букайо Сака, которым отметился ассистом и голом в поединке против украинской команды.

На воротах – Майк Меньян, который сменил многолетнего стража ворот французов Уго Льориса.

Сборная первых двух туров группового этапа отбора на Евро-2024 по версии портала WhoScored:

Голкипер: Майк Меньян (Франция).

Защитники: Конор Брэдли (Северная Ирландия), Нико Эльведи (Швейцария), Андрей Бурке (Румыния), Натан Аке (Нидерланды).

Полузащитники: Матео Ковачич (Хорватия), Букайо Сака (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Жоау Палинья (Португалия).

Нападающие: Расмус Хойлунд (Дания), Криштиану Роналду (Португалия).

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Криштиану Роналду Расмус Хойлунд Матео Ковачич Букайо Сака Килиан Мбаппе Жоау Пальинья Нико Эльведи Натан Аке Майк Меньян символическая сборная Евро-2024
Источник WhoScored
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