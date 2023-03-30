Источник: Месси проведет еще один сезон в ПСЖ и перейдет в MLS

Аргентинский нападающий Лионель Месси проведет еще один сезон в «ПСЖ». Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо.

По информации источника, аргентинец принял решение продлить контракт с парижанами до 2024 года, а по окончании следующего сезона перейти в МЛС, чтобы как можно лучше подготовится к чемпионату мира 2026, который состоится в Северной Америке.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. По информации L’Equipe, руководство парижского клуба не видит большой проблемы, если Месси уйдет после окончания этого сезона.

Ранее сообщалось, что Месси готов к снижению зарплаты ради возвращения в «Барселону».