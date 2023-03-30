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Франция
30 марта 2023, 11:52 | Обновлено 30 марта 2023, 11:57
387
0

Источник: Месси проведет еще один сезон в ПСЖ и перейдет в MLS

Аргентинский нападающий еще один год сыграет в Европе

30 марта 2023, 11:52 | Обновлено 30 марта 2023, 11:57
387
0
Источник: Месси проведет еще один сезон в ПСЖ и перейдет в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий Лионель Месси проведет еще один сезон в «ПСЖ». Об этом рассказал ведущий программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо.

По информации источника, аргентинец принял решение продлить контракт с парижанами до 2024 года, а по окончании следующего сезона перейти в МЛС, чтобы как можно лучше подготовится к чемпионату мира 2026, который состоится в Северной Америке.

Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. По информации L’Equipe, руководство парижского клуба не видит большой проблемы, если Месси уйдет после окончания этого сезона.

Ранее сообщалось, что Месси готов к снижению зарплаты ради возвращения в «Барселону».

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Месси готов на снижение зарплаты ради возвращения в Барселону
Лионель Месси ПСЖ MLS ЧМ-2026 по футболу
Источник Marca
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