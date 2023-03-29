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Испания
29 марта 2023, 18:33 | Обновлено 29 марта 2023, 18:54
989
2

Месси готов на снижение зарплаты ради возвращения в Барселону

Аргентинец хочет вернуться в Каталонию

29 марта 2023, 18:33 | Обновлено 29 марта 2023, 18:54
989
2
Месси готов на снижение зарплаты ради возвращения в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси надеется в конце сезона вернуться в «Барселону» на правах свободного агента. Об этом сообщает испанский журналист Жерар Ромеро.

По его информации, противники возвращения Месси в руководстве «Барселоны» свое мнение изменили. В свою очередь, 35-летний аргентинец готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы «Барселона» могла вписаться в потолок зарплат. В «ПСЖ» Месси зарабатывает 40 миллионов евро в год.

Для того, чтобы иметь возможность регистрировать новые контракты (как новичков, так и продление соглашений с действующими игроками команды), «Барселоне» нужно к лету сократить зарплатную ведомость на 150 миллионов евро.

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Лионель Месси Барселона ПСЖ
Источник Twitter
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Комментарии 2
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OKs100
А Роналду получает 75 миллионов. Месси ещё тянуться и тянуться к его уровню.
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