Месси готов на снижение зарплаты ради возвращения в Барселону

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси надеется в конце сезона вернуться в «Барселону» на правах свободного агента. Об этом сообщает испанский журналист Жерар Ромеро.

По его информации, противники возвращения Месси в руководстве «Барселоны» свое мнение изменили. В свою очередь, 35-летний аргентинец готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы «Барселона» могла вписаться в потолок зарплат. В «ПСЖ» Месси зарабатывает 40 миллионов евро в год.

Для того, чтобы иметь возможность регистрировать новые контракты (как новичков, так и продление соглашений с действующими игроками команды), «Барселоне» нужно к лету сократить зарплатную ведомость на 150 миллионов евро.