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Испания
30 марта 2023, 10:49 | Обновлено 30 марта 2023, 10:52
161
0

Источник: Хави продлит контракт с Барселоной

Главный тренер каталонцев останется у руля команды

30 марта 2023, 10:49 | Обновлено 30 марта 2023, 10:52
161
0
Источник: Хави продлит контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави продолжит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, подписание нового контракта – вопрос времени. У клуба есть готовое предложение, но Хави хочет сейчас полностью сосредоточиться на футболе.

43-летний специалист хочет выиграть свой первый чемпионский титул в качестве тренера, после чего подпишет новый контракт. Нынешний действует до лета 2024 года.

Отметим, что Хави стал главным тренером «Барсы» в ноябре прошлого года. Сейчас «сине-гранатовые» опережают «Реал» на 12 очков в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси готов к снижению зарплаты ради возвращения в «Барселону».

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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