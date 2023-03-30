Источник: Хави продлит контракт с Барселоной

Главный тренер «Барселоны» Хави продолжит контракт с каталонским клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, подписание нового контракта – вопрос времени. У клуба есть готовое предложение, но Хави хочет сейчас полностью сосредоточиться на футболе.

43-летний специалист хочет выиграть свой первый чемпионский титул в качестве тренера, после чего подпишет новый контракт. Нынешний действует до лета 2024 года.

Отметим, что Хави стал главным тренером «Барсы» в ноябре прошлого года. Сейчас «сине-гранатовые» опережают «Реал» на 12 очков в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси готов к снижению зарплаты ради возвращения в «Барселону».