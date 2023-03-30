Какое подписание! Зинченко – в топ-5 лучших игроков Арсенала сезона 2022/23
Украинец получил признание от Goal
Авторитетное издание Goal опубликовало рейтинг лучших игроков лондонского «Арсенала» сезона 2022/23.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко получил оценку в 8 баллов из 10 и расположился на пятом месте в этом топе игроков.
Вот как журналисты Goal охарактеризовали игру Александра:
«Какое подписание!
Приход Зинченко из «Манчестер Сити» в этом сезоне изменил «Арсенал» с тактической точки зрения.
Он так много приносит команде не только на поле, но и за его пределами, где он стал настоящим лидером.
Его выступления в важных матчах, таких как выездная игра со «шпорами» и домашний матч с «Манчестер Юнайтед», были просто на высоте».
Выше Александра в этом рейтинге расположились Сака, Эдегор, Партей и Мартинелли – у них по 9 баллов. Лучший игрок «Арсенала» в этом сезоне – Букайо Сака.
Топ-10 лучших игроков Арсенала сезона 2022/23 по версии Goal:
- Бакайо Сака 9/10
- Мартин Эдегор 9/10
- Томас Партей 9/10
- Габриэл Мартинелли 9/10
- Александр Зинченко 8/10
- Габриэл дос Сантос Магальяйнс 8/10
- Уильям Салиба 8/10
- Леандро Троссард 8/10
- Гранит Джака 8/10
- Бен Уайт 8/10
В текущем сезоне на счету Зинченко 27 матчей в составе «канониров», в которых он отметился 1 голом и 2 ассистами.
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