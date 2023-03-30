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  4. Какое подписание! Зинченко – в топ-5 лучших игроков Арсенала сезона 2022/23
Англия
30 марта 2023, 03:25 |
286
0

Какое подписание! Зинченко – в топ-5 лучших игроков Арсенала сезона 2022/23

Украинец получил признание от Goal

30 марта 2023, 03:25 |
286
0
Какое подписание! Зинченко – в топ-5 лучших игроков Арсенала сезона 2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Авторитетное издание Goal опубликовало рейтинг лучших игроков лондонского «Арсенала» сезона 2022/23.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко получил оценку в 8 баллов из 10 и расположился на пятом месте в этом топе игроков.

Вот как журналисты Goal охарактеризовали игру Александра:

«Какое подписание!

Приход Зинченко из «Манчестер Сити» в этом сезоне изменил «Арсенал» с тактической точки зрения.

Он так много приносит команде не только на поле, но и за его пределами, где он стал настоящим лидером.

Его выступления в важных матчах, таких как выездная игра со «шпорами» и домашний матч с «Манчестер Юнайтед», были просто на высоте».

Выше Александра в этом рейтинге расположились Сака, Эдегор, Партей и Мартинелли – у них по 9 баллов. Лучший игрок «Арсенала» в этом сезоне – Букайо Сака.

Топ-10 лучших игроков Арсенала сезона 2022/23 по версии Goal:

  1. Бакайо Сака 9/10
  2. Мартин Эдегор 9/10
  3. Томас Партей 9/10
  4. Габриэл Мартинелли 9/10
  5. Александр Зинченко 8/10
  6. Габриэл дос Сантос Магальяйнс 8/10
  7. Уильям Салиба 8/10
  8. Леандро Троссард 8/10
  9. Гранит Джака 8/10
  10. Бен Уайт 8/10

В текущем сезоне на счету Зинченко 27 матчей в составе «канониров», в которых он отметился 1 голом и 2 ассистами.

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Источник Goal.com
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