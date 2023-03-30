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30 марта 2023, 02:50 | Обновлено 30 марта 2023, 02:53
89
0

ФОТО. «Левандовски. Неизвестный». Шевченко посетил премьеру фильма о поляке

В Варшаве состоялся предварительный показ документального фильма о жизни Роберта

30 марта 2023, 02:50 | Обновлено 30 марта 2023, 02:53
89
0
ФОТО. «Левандовски. Неизвестный». Шевченко посетил премьеру фильма о поляке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Роберт Левандовски

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко посетил премьеру фильма о звездном польском футболисте Роберте Левандовски.

Мероприятие состоялось в столице Польше – Варшаве. Кинолента «Левандовски. Неизвестный» стала первой картиной польского отделения Amazon Prime. В фильме рассказывается про то, как Роберт становился звездой мирового футбола.

На премьере, помимо Шевченко, были замечены многие знаменитые гости: президент «Барселоны» Жоан Лапорта, спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани, агент Левандовски Пини Захави и другие.

Документальный фильм про Левандовски начали снимать еще когда он выступал за мюнхенскую «Баварию». Изначально премьера была запланирована на 2022 год, однако в свет картина выйдет 31 марта 2023 года.

Сейчас Роберт играет за «Барселону». Отметим, что Шевченко и Левандовски хорошие друзья. Осенью 2022 году Андрей подарил польскому нападающему капитанскую повязку в цветах Украины.

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Андрей Шевченко Роберт Левандовски Жоан Лапорта Матеу Алемани Пини Захави фото фильмы
Источник Sport.ua
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