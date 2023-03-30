ФОТО. «Левандовски. Неизвестный». Шевченко посетил премьеру фильма о поляке
В Варшаве состоялся предварительный показ документального фильма о жизни Роберта
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко посетил премьеру фильма о звездном польском футболисте Роберте Левандовски.
Мероприятие состоялось в столице Польше – Варшаве. Кинолента «Левандовски. Неизвестный» стала первой картиной польского отделения Amazon Prime. В фильме рассказывается про то, как Роберт становился звездой мирового футбола.
На премьере, помимо Шевченко, были замечены многие знаменитые гости: президент «Барселоны» Жоан Лапорта, спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани, агент Левандовски Пини Захави и другие.
Документальный фильм про Левандовски начали снимать еще когда он выступал за мюнхенскую «Баварию». Изначально премьера была запланирована на 2022 год, однако в свет картина выйдет 31 марта 2023 года.
Сейчас Роберт играет за «Барселону». Отметим, что Шевченко и Левандовски хорошие друзья. Осенью 2022 году Андрей подарил польскому нападающему капитанскую повязку в цветах Украины.
📸| Laporta, Lewandowski and Andriy Shevchenko. 🤝 pic.twitter.com/j4uTLlw5ND— Barça Buzz (@Barca_Buzz) March 28, 2023
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