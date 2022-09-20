ФОТО. Левандовски на ЧМ-2022 сыграет с повязкой в украинских цветах

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в Польше встретился с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовски в рамках благотворительной программы United24.

Игрок сборной Польши получил от Шевченко капитанскую повязку в цветах Украины. Левандовски сыграет с ней на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее Левандовски уже использовал повязку в украинских цветах, когда надевал ее в матчах за «Баварию» после 24 февраля.

«Спасибо, Андрей. Для меня будет честью выйти с этой капитанской повязкой в цветах Украины на ЧМ-2022», - сказал Левандовски.

