Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Левандовски на ЧМ-2022 сыграет с повязкой в украинских цветах
Чемпионат мира
20 сентября 2022, 19:27 |
1279
2

ФОТО. Левандовски на ЧМ-2022 сыграет с повязкой в украинских цветах

Легенды украинского и польского футбола

20 сентября 2022, 19:27 |
1279
2
ФОТО. Левандовски на ЧМ-2022 сыграет с повязкой в украинских цветах
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в Польше встретился с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовски в рамках благотворительной программы United24.

Игрок сборной Польши получил от Шевченко капитанскую повязку в цветах Украины. Левандовски сыграет с ней на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее Левандовски уже использовал повязку в украинских цветах, когда надевал ее в матчах за «Баварию» после 24 февраля.

«Спасибо, Андрей. Для меня будет честью выйти с этой капитанской повязкой в цветах Украины на ЧМ-2022», - сказал Левандовски.

По теме:
Роман ЯРЕМЧУК: «Живу новостями с фронта, горжусь нашей армией»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
На фоне успехов ВСУ. В «ЛДНР» срочно объявили о проведении «референдумов»
Андрей Шевченко сборная Польши по футболу Роберт Левандовски ЧМ-2022 по футболу российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 сентября 2022, 09:30 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Футбол | 20 сентября 2022, 12:53 14
Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист

Мнение из-за пределов Украины

Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Другие виды | 20.09.2022, 05:59
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Футбол | 19.09.2022, 20:25
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
Футбол | 20.09.2022, 17:06
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная рф не будет участвовать в Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
месси верни золотой мяч роберту-несправедливо получил
Ответить
+2
20052011
Роберт - Великий игрок и Великий Человек. Здорово, что на планете есть такие люди.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канело победил Головкина. На вершину не вернулся, но выглядел отлично
Канело победил Головкина. На вершину не вернулся, но выглядел отлично
18.09.2022, 18:40
Бокс
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 2
Футбол
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
18.09.2022, 17:08 4
Футбол
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
18.09.2022, 23:19 4
Баскетбол
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
19.09.2022, 07:55 2
Бокс
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
18.09.2022, 20:15 3
Футбол
Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
18.09.2022, 17:44 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности