ФОТО. Левандовски на ЧМ-2022 сыграет с повязкой в украинских цветах
Легенды украинского и польского футбола
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в Польше встретился с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовски в рамках благотворительной программы United24.
Игрок сборной Польши получил от Шевченко капитанскую повязку в цветах Украины. Левандовски сыграет с ней на ЧМ-2022 в Катаре.
Ранее Левандовски уже использовал повязку в украинских цветах, когда надевал ее в матчах за «Баварию» после 24 февраля.
«Спасибо, Андрей. Для меня будет честью выйти с этой капитанской повязкой в цветах Украины на ЧМ-2022», - сказал Левандовски.
🇺🇦 Андрій Шевченко @jksheva7, амбасадор UNITED24, передав Роберту Левандовському @lewy_official 🇵🇱 капітанську пов'язку в кольорах прапора України, у якій нападник зіграє зі збірною Польщі на чемпіонаті світу – 2022.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 20, 2022
Дякуємо, Польще! 🤝 Dziękuję, Polsko!#Україна #Польща pic.twitter.com/t7hEjMrrkW
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