МАКТОМИНЕЙ – о победе над Испанией: «Люди будут помнить и через 20-30 лет»
Игрок сборной Шотландии прокомментировал сенсационный результат в игре с «Фурией Рохой»
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии по футболу Скотт Мактоминей прокомментировал победу над командой Испании во 2-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе А:
«Мы сделали все очень хорошо. Мы знали, что соперник будет играть первым номером, а тренер сделал упор на использовании каждого момента. У нас было достаточно шансов, чтобы действительно огорчить соперника и забить несколько голов.
Этот день люди будут помнить и через 20-30 лет. Не могу передать словами, как мы благодарны нашим болельщикам».
Поединок Шотландия – Испания завершился со счетом 2:0. Дубль в этой игре оформил Скотт Мактоминей.
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