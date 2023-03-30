МАКТОМИНЕЙ – о победе над Испанией: «Люди будут помнить и через 20-30 лет»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии по футболу Скотт Мактоминей прокомментировал победу над командой Испании во 2-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе А:

«Мы сделали все очень хорошо. Мы знали, что соперник будет играть первым номером, а тренер сделал упор на использовании каждого момента. У нас было достаточно шансов, чтобы действительно огорчить соперника и забить несколько голов.

Этот день люди будут помнить и через 20-30 лет. Не могу передать словами, как мы благодарны нашим болельщикам».

Поединок Шотландия – Испания завершился со счетом 2:0. Дубль в этой игре оформил Скотт Мактоминей.