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  4. МАКТОМИНЕЙ – о победе над Испанией: «Люди будут помнить и через 20-30 лет»
Чемпионат Европы
30 марта 2023, 01:19 |
89
0

МАКТОМИНЕЙ – о победе над Испанией: «Люди будут помнить и через 20-30 лет»

Игрок сборной Шотландии прокомментировал сенсационный результат в игре с «Фурией Рохой»

30 марта 2023, 01:19 |
89
0
МАКТОМИНЕЙ – о победе над Испанией: «Люди будут помнить и через 20-30 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии по футболу Скотт Мактоминей прокомментировал победу над командой Испании во 2-м туре отборочного этапа Евро-2024 в группе А:

«Мы сделали все очень хорошо. Мы знали, что соперник будет играть первым номером, а тренер сделал упор на использовании каждого момента. У нас было достаточно шансов, чтобы действительно огорчить соперника и забить несколько голов.

Этот день люди будут помнить и через 20-30 лет. Не могу передать словами, как мы благодарны нашим болельщикам».

Поединок Шотландия – Испания завершился со счетом 2:0. Дубль в этой игре оформил Скотт Мактоминей.

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Скотт Мактоминей сборная Шотландии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
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