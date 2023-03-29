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29 марта 2023, 22:59 | Обновлено 29 марта 2023, 23:05
874
2

ВИДЕО. Дикое дежавю. Санчес снова забил Парагваю прямым ударом с углового

Алексис в двух матчах подряд огорчил опытного вратаря Антони Сильву

29 марта 2023, 22:59 | Обновлено 29 марта 2023, 23:05
874
2
ВИДЕО. Дикое дежавю. Санчес снова забил Парагваю прямым ударом с углового
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

28 марта сборные Чили и Парагвая провели товарищеский матч, заполнив паузу в национальных чемпионатах.

Чилийцы вырвали победы благодаря дичайшему автоголу голкипера парагвайцев на 90+3 минуте. Многолетний лидер сборной Чили Алексис Санчес решился остро пробить с углового, а 39-летний вратарь Парагвая Антони Сильва не справился с ударом, отбив его в свои ворота.

Самое любопытное, что аналогичный гол в ворота этого же голкипера Санчес забил прямым ударом с углового с того же фланга в матче отбора ЧМ-2022 в ноябре 2021 года.

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Алексис Санчес Антони Сильва сборная Чили по футболу сборная Парагвая по футболу видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Serhii P.
воротарі криворукі 
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Gargantua
я думал там действительно сухой лист. А это два раза вратарь забил в свои ворота при безобидной подаче ему в руки.
тут что то не чисто )
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