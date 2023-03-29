ВИДЕО. Дикое дежавю. Санчес снова забил Парагваю прямым ударом с углового
Алексис в двух матчах подряд огорчил опытного вратаря Антони Сильву
28 марта сборные Чили и Парагвая провели товарищеский матч, заполнив паузу в национальных чемпионатах.
Чилийцы вырвали победы благодаря дичайшему автоголу голкипера парагвайцев на 90+3 минуте. Многолетний лидер сборной Чили Алексис Санчес решился остро пробить с углового, а 39-летний вратарь Парагвая Антони Сильва не справился с ударом, отбив его в свои ворота.
Самое любопытное, что аналогичный гол в ворота этого же голкипера Санчес забил прямым ударом с углового с того же фланга в матче отбора ЧМ-2022 в ноябре 2021 года.
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