ВИДЕО. Дикое дежавю. Санчес снова забил Парагваю прямым ударом с углового

28 марта сборные Чили и Парагвая провели товарищеский матч, заполнив паузу в национальных чемпионатах.

Чилийцы вырвали победы благодаря дичайшему автоголу голкипера парагвайцев на 90+3 минуте. Многолетний лидер сборной Чили Алексис Санчес решился остро пробить с углового, а 39-летний вратарь Парагвая Антони Сильва не справился с ударом, отбив его в свои ворота.

Самое любопытное, что аналогичный гол в ворота этого же голкипера Санчес забил прямым ударом с углового с того же фланга в матче отбора ЧМ-2022 в ноябре 2021 года.