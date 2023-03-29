Товарищеские матчи
Другие новости29 марта 2023, 04:20 | Обновлено 29 марта 2023, 04:32
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Товарищеские матчи. Результаты спаррингов за 28 марта
Сборные используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей
29 марта 2023, 04:20 | Обновлено 29 марта 2023, 04:32
79
0
Сборные команды используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей.
28 марта контрольные поединки выиграли Чили, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Иран, ОАЭ, Иордания, Бахрейн, Боливия, Кувейт.
Товарищеские матчи, 27–28 марта
- Греция – Литва – 0:0
- Северная Македония – Фарерские острова – 1:0
- Чили – Парагвай – 3:2
- Австралия – Эквадор – 1:2
- Япония – Колумбия – 1:2
- Южная Корея – Уругвай – 1:2
- Иран – Кения – 2:1
- ОАЭ – Таиланд – 2:0
- Узбекистан – Венесуэла – 1:1
- Иордания – Филиппины – 4:0
- Бахрейн – Сирия – 1:0
- Саудовская Аравия – Боливия – 1:2
- Кувейт – Таджикистан – 2:1
- Марокко – Перу – 0:0
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