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Товарищеские матчи
Греция
27.03.2023 19:00 – FT 0 : 0
Литва
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29 марта 2023, 04:20 | Обновлено 29 марта 2023, 04:32
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0

Товарищеские матчи. Результаты спаррингов за 28 марта

Сборные используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей

29 марта 2023, 04:20 | Обновлено 29 марта 2023, 04:32
79
0
Товарищеские матчи. Результаты спаррингов за 28 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные команды используют паузу в чемпионатах для проведения товарищеских матчей.

28 марта контрольные поединки выиграли Чили, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Иран, ОАЭ, Иордания, Бахрейн, Боливия, Кувейт.

Товарищеские матчи, 27–28 марта

  • Греция – Литва – 0:0
  • Северная Македония – Фарерские острова – 1:0
  • Чили – Парагвай – 3:2
  • Австралия – Эквадор – 1:2
  • Япония – Колумбия – 1:2
  • Южная Корея – Уругвай – 1:2
  • Иран – Кения – 2:1
  • ОАЭ – Таиланд – 2:0
  • Узбекистан – Венесуэла – 1:1
  • Иордания – Филиппины – 4:0
  • Бахрейн – Сирия – 1:0
  • Саудовская Аравия – Боливия – 1:2
  • Кувейт – Таджикистан – 2:1
  • Марокко – Перу – 0:0
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товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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