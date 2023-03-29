Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборники Динамо вернулись и провели тренировку перед игрой с Львовом
Украина. Премьер лига
29 марта 2023, 22:27 | Обновлено 29 марта 2023, 22:34
98
0

ВИДЕО. Сборники Динамо вернулись и провели тренировку перед игрой с Львовом

Киевляне готовятся к возобновлению матчей чемпионата Украины

29 марта 2023, 22:27 | Обновлено 29 марта 2023, 22:34
98
0
ВИДЕО. Сборники Динамо вернулись и провели тренировку перед игрой с Львовом
ФК Динамо Киев

В среду, 29 марта, киевские динамовцы провели очередную тренировку в преддверии матча 19-го тура УПЛ против «Львова».

Вратарь Денис Бойко работал по индивидуальной программе, а кипер Георгий Бущан близок к обновлению и уже работает с командой в зале.

Кроме того, в ближайшее время в команду вернутся Самба Диалло, Руслан Нещерет, Антон Боль, Антон Царенко, Константин Овчаренко, Кахим Перрис и Решат Рамадани.

Игра со «Львовом» состоится в воскресенье, 2 апреля, в 13:00 и пройдет на львовском стадионе «Скиф».

По теме:
Владимир ШЕПЕЛЕВ: «За Лигу чемпионов можно побороться»
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
Динамо Киев Денис Бойко чемпионат Украины по футболу Георгий Бущан Львов - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Бокс | 29 марта 2023, 05:20 1
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса

Дэниел Дюбуа, у которого пояс WBA World, недавно восстановился после травмы

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Футбол | 29 марта 2023, 07:38 26
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»

Футбольный эксперт считает, что английский гранд неудачно поработал на трансферном рынке

Игрок Челси: «Нельзя ждать, что Мудрик сразу заиграет на уровне Неймара»
Футбол | 29.03.2023, 15:50
Игрок Челси: «Нельзя ждать, что Мудрик сразу заиграет на уровне Неймара»
Игрок Челси: «Нельзя ждать, что Мудрик сразу заиграет на уровне Неймара»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Главная проблема – мой испанский язык»
Футбол | 29.03.2023, 18:13
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Главная проблема – мой испанский язык»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Главная проблема – мой испанский язык»
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
Футбол | 29.03.2023, 05:43
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
28.03.2023, 10:16 21
Футбол
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
28.03.2023, 17:44 37
Другие виды
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
28.03.2023, 00:05
Бокс
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
29.03.2023, 00:23 9
Футбол
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
28.03.2023, 07:53 2
Теннис
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
28.03.2023, 11:27 16
Футбол
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
27.03.2023, 19:48 5
Футбол
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
28.03.2023, 17:45 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности