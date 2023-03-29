ВИДЕО. Сборники Динамо вернулись и провели тренировку перед игрой с Львовом

В среду, 29 марта, киевские динамовцы провели очередную тренировку в преддверии матча 19-го тура УПЛ против «Львова».

Вратарь Денис Бойко работал по индивидуальной программе, а кипер Георгий Бущан близок к обновлению и уже работает с командой в зале.

Кроме того, в ближайшее время в команду вернутся Самба Диалло, Руслан Нещерет, Антон Боль, Антон Царенко, Константин Овчаренко, Кахим Перрис и Решат Рамадани.

Игра со «Львовом» состоится в воскресенье, 2 апреля, в 13:00 и пройдет на львовском стадионе «Скиф».