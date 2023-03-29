Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале

«Динамо» готовится к возобновлению УПЛ и матчу против аутсайдера ФК «Львов». Сообщается, что вратарь Денис Бойко работает по индивидуальной программе, а кипер Георгий Бущан близок к восстановлению и уже работает с командой в зале.

Сегодня полноценную тренировку с командой провели Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Денис Бойко, которые были в сборной Украины.

Кроме того, в ближайшее время в команду вернутся Самба Диалло, Руслан Нещерет, Антон Боль, Антон Царенко, Константин Вивчаренко, Кахим Пэррис и Решат Рамадани.

Игра с «Львовом» состоится 2 апреля.