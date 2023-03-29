Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Украина. Премьер лига
29 марта 2023, 16:15 |
53
0

Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале

Команда работает почти в полном составе

29 марта 2023, 16:15 |
53
0
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

«Динамо» готовится к возобновлению УПЛ и матчу против аутсайдера ФК «Львов». Сообщается, что вратарь Денис Бойко работает по индивидуальной программе, а кипер Георгий Бущан близок к восстановлению и уже работает с командой в зале.

Сегодня полноценную тренировку с командой провели Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Денис Бойко, которые были в сборной Украины.

Кроме того, в ближайшее время в команду вернутся Самба Диалло, Руслан Нещерет, Антон Боль, Антон Царенко, Константин Вивчаренко, Кахим Пэррис и Решат Рамадани.

Игра с «Львовом» состоится 2 апреля.

По теме:
ВИДЕО. Скандальный экс-игрок Динамо ударил полуфиналиста ЧМ-2022
Игрок Динамо дебютировал за Сенегал U-23, однако провалился с командой
Леонид БУРЯК: «Молодые футболисты Динамо никогда не сделают результат»
Динамо Киев Георгий Бущан Денис Бойко чемпионат Украины по футболу Львов - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Футбол | 28 марта 2023, 18:35 117
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется

Руслан Ротань избавится от приставки «исполняющий обязанности»

Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Футбол | 29 марта 2023, 00:23 7
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024

28 марта состоялись последние весенние матчи квалификации Евро-2024

Роман ЗОЗУЛЯ: «Удивляет бездействие украинского НОК»
Футбол | 29.03.2023, 10:00
Роман ЗОЗУЛЯ: «Удивляет бездействие украинского НОК»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Удивляет бездействие украинского НОК»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Футбол | 29.03.2023, 07:38
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Две легенды. Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы АПЛ
Футбол | 29.03.2023, 13:29
Две легенды. Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы АПЛ
Две легенды. Фергюсон и Венгер вошли в Зал славы АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
28.03.2023, 17:44 37
Другие виды
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 1
Бокс
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
28.03.2023, 09:10 9
Бокс
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
28.03.2023, 20:05 7
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
29.03.2023, 12:06 25
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
28.03.2023, 15:15 13
Футбол
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
27.03.2023, 19:48 4
Футбол
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
28.03.2023, 17:45 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности