Тренер Андрееску – о травме Бьянки: «На это тяжело смотреть»

Пол Аннаконе, тренер Бьянки Андрееску, прокомментировал очередную тяжелую травму канадской теннисистки.

«Душераздирающее зрелище. Мы снова увидели высокий уровень игры, который она показывала в прошлом. Бьянка долгое время не могла оставаться здоровой, и теперь, наконец, вернулась на корт, стабильно играя на самом высоком уровне. То, что случилось – это одна из вещей, которые нельзя понять.

Все наши мысли с ней, надеемся на быстрое выздоровление. Мы хотим, чтобы она вернулась на корты, чтобы она была счастлива и здорова. На это просто тяжело смотреть», – сказал тренер.

Отметим, что Андрееску во время матча в Майами против Екатерины Александровой травмировала голеностоп и не смогла самостоятельно покинуть корт.