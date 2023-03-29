Тренер Андрееску – о травме Бьянки: «На это тяжело смотреть»
Пол Аннаконе не может понять, почему канадка так часто травмируется
Пол Аннаконе, тренер Бьянки Андрееску, прокомментировал очередную тяжелую травму канадской теннисистки.
«Душераздирающее зрелище. Мы снова увидели высокий уровень игры, который она показывала в прошлом. Бьянка долгое время не могла оставаться здоровой, и теперь, наконец, вернулась на корт, стабильно играя на самом высоком уровне. То, что случилось – это одна из вещей, которые нельзя понять.
Все наши мысли с ней, надеемся на быстрое выздоровление. Мы хотим, чтобы она вернулась на корты, чтобы она была счастлива и здорова. На это просто тяжело смотреть», – сказал тренер.
Отметим, что Андрееску во время матча в Майами против Екатерины Александровой травмировала голеностоп и не смогла самостоятельно покинуть корт.
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