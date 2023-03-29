ВИДЕО. Как Украина U-19 пропустила 4 мяча от сверстников из Испании

28 марта матчем против Испании юношеская сборная Украины U-19 (футболисты 2004 г.р. и мол.) завершила выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.

В предыдущих поединках группы подопечные Сергея Нагорняка уступили Люксембургу (1:2) и Данию (1:2), поэтому досрочно потеряли шансы на попадание на чемпионат Европы.

Заключительный матч квартета против хозяев-испанцев украинская команда проводила в городе Бадахос. Сине-желтые завершили выступление в элит-раунде поражением от Испании – 0:4.

Квалификация Евро-2023 U-19

Элит-раунд отбора. Группа 3

3-й тур, 28.03.2023

Испания U-19 – Украина U-19 – 4:0

Голы: Паласиос, 3, Аларкон, 7, Родригес, 22, Барбера, 59.