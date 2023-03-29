Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два игрока Ман Юнайтед намерены сменить спортивное гражданство
Англия
29 марта 2023, 19:21 | Обновлено 29 марта 2023, 19:31
268
1

Два игрока Ман Юнайтед намерены сменить спортивное гражданство

К новым вызовам готовы Ван-Биссака и Туанзебе

29 марта 2023, 19:21 | Обновлено 29 марта 2023, 19:31
268
1
Два игрока Ман Юнайтед намерены сменить спортивное гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

Защитники клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе намерены отказаться от имеющегося у них английского спортивного гражданства в пользу другого.

Игроки хотят добиться разрешения на выступления в рядах сборной Демократической Республики Конго, так как оба являются этническими конголезцами.

Сообщается, что 25-летние Туанзебе, который сейчас играет на правах аренды за «Сток Сити», и Ван-Биссака не провели в карьере ни одного матча за первую сборную Англии.

По теме:
Де Хеа отклонил предложение Манчестер Юнайтед по новому контракту
Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро
Варан рассказал, в каком клубе завершит карьеру
Аксель Туанзебе Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Футбол | 29 марта 2023, 07:38 23
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»

Футбольный эксперт считает, что английский гранд неудачно поработал на трансферном рынке

Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Бокс | 29 марта 2023, 11:37 1
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря

С Джермейном Франклином бой получится точно интересным

Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 29.03.2023, 10:10
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Футбол | 29.03.2023, 16:15
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Динамо готовится к УПЛ: сборники вернулись, Бущан работает в зале
Бах лавирует между каплями дождя. Но почему молчит Гутцайт?
Олимпийские игры | 29.03.2023, 14:12
Бах лавирует между каплями дождя. Но почему молчит Гутцайт?
Бах лавирует между каплями дождя. Но почему молчит Гутцайт?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ван бисакка мог бы усилить
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 1
Бокс
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
28.03.2023, 07:53 2
Теннис
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
28.03.2023, 10:16 21
Футбол
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
28.03.2023, 09:10 9
Бокс
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
28.03.2023, 17:45 5
Хоккей
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах, как прибитые гвоздями»
29.03.2023, 05:43
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
28.03.2023, 15:15 14
Футбол
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
28.03.2023, 11:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности