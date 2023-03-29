Два игрока Ман Юнайтед намерены сменить спортивное гражданство
К новым вызовам готовы Ван-Биссака и Туанзебе
Защитники клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе намерены отказаться от имеющегося у них английского спортивного гражданства в пользу другого.
Игроки хотят добиться разрешения на выступления в рядах сборной Демократической Республики Конго, так как оба являются этническими конголезцами.
Сообщается, что 25-летние Туанзебе, который сейчас играет на правах аренды за «Сток Сити», и Ван-Биссака не провели в карьере ни одного матча за первую сборную Англии.
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