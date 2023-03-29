Арсен ВЕНГЕР: «Мы с Фергюсоном, как два боксера»

Бывший менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился эмоциями от своего попадания в Зал славы английской Премьер-лиги. В анналы истории АПЛ 73-летний тренер попал вместе с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

«Я всегда хотел, чтобы меня запомнили как человека, который любил «Арсенал», который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать ее больше.

Разделить подобное достижение с сэром Алексом – большая честь для меня. Мы, как два боксера, которые бились как сумасшедшие и преодолели всю дистанцию вместе.

Конечно, мы испытываем друг к другу огромное взаимное уважение, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и предаться воспоминаниям о наших старых битвах», – признался Венгер.