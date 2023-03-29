Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка Барановская не смогла в Тунисе повторить недавний успех
ITF
29 марта 2023, 15:56 | Обновлено 29 марта 2023, 16:44
123
0

Украинка Барановская не смогла в Тунисе повторить недавний успех

Чемпионка Украины выбыла из борьбы на турнире в Монастире

29 марта 2023, 15:56 | Обновлено 29 марта 2023, 16:44
123
0
Украинка Барановская не смогла в Тунисе повторить недавний успех
Instagram. Алиса Барановская

17-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская проиграла в первом круге хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис).

На стадии 1/16 финала Барановской противостояла 22-летняя бельгийка Клара Власселар, имеющая на турнире 4-й номер посева. Представительница Бельгии одержала победу в двух сетах – 6:3, 6:2.

Напомним, Алиса Барановская десять дней едва не вышла в финал аналогичного турнира серии ITF W15 в том же Монастире. Тогда в 1/2 финала уступила в двух сетах шестой сеяной Нине Радованович из Франции.

ITF W15 Монастир. Хард. Первый круг

Алиса Барановская (Украина) – Клара Власселар (Бельгия, 4) – 3:6, 2:6

По теме:
Тревоги Цуренко, Алькарас снова первый, Свитолина назвала дату возвращения
Чемпионка Украины дошла до полуфинала на первом профессиональном турнире
Барановская пробилась в первый полуфинал на профессиональном турнире
Алиса Барановская ITF Монастир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Футбол | 28 марта 2023, 18:35 121
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется

Руслан Ротань избавится от приставки «исполняющий обязанности»

С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майми
Теннис | 29 марта 2023, 09:51 0
С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майми
С Алькарасом во главе. Определились участники 1/4 финала Мастерса в Майми

Циципас уступил Хачанову, Карлос уверенно защищает трофей

Сергей КОВАЛЕЦ: «Мудрику нужно время»
Футбол | 29.03.2023, 11:40
Сергей КОВАЛЕЦ: «Мудрику нужно время»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Мудрику нужно время»
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Бокс | 29.03.2023, 05:20
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Футбол | 29.03.2023, 07:38
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
28.03.2023, 11:27 14
Футбол
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
28.03.2023, 20:05 7
Футбол
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
28.03.2023, 00:05
Бокс
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
Джошуа возвращается. Его раскритиковали за выбор соперника, но зря
29.03.2023, 11:37 1
Бокс
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
28.03.2023, 07:53 2
Теннис
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
27.03.2023, 19:48 4
Футбол
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
28.03.2023, 10:16 21
Футбол
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
29.03.2023, 10:40
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности