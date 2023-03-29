Украинка Барановская не смогла в Тунисе повторить недавний успех

17-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская проиграла в первом круге хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис).

На стадии 1/16 финала Барановской противостояла 22-летняя бельгийка Клара Власселар, имеющая на турнире 4-й номер посева. Представительница Бельгии одержала победу в двух сетах – 6:3, 6:2.

Напомним, Алиса Барановская десять дней едва не вышла в финал аналогичного турнира серии ITF W15 в том же Монастире. Тогда в 1/2 финала уступила в двух сетах шестой сеяной Нине Радованович из Франции.

ITF W15 Монастир. Хард. Первый круг

Алиса Барановская (Украина) – Клара Власселар (Бельгия, 4) – 3:6, 2:6