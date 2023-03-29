Бельгия добилась над Германией исторической победы

Во вторник, 28 марта, сборная Бельгии в товарищеском матче добилась победы над командой Германии по счетом 3:2.

Эта победа стала для бельгийской сборной первой над немцами за последние 69 лет. В последний раз до этого команда Бельгии выигрывала у сборной Германии в 1954 году. Тогда также в товарищеском матче она была сильнее со счетом 2:0.

Напомним, не так давно сборную Бельгии возглавил немецкий тренер Доменико Тедеско.

Как известно, сборная Германии не принимает участие в отборе на Евро-2024, так как является хозяйкой грядущего чемпионата континента.