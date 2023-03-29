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  4. Завацкая стартовала с победы на турнире ITF в Словении
ITF
29 марта 2023, 14:49 |
112
1

Завацкая стартовала с победы на турнире ITF в Словении

Украинка обыграла Тену Лукаш

29 марта 2023, 14:49 |
112
1
Завацкая стартовала с победы на турнире ITF в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала хардовом турнире ITF в помещении в Мурской Соботе (Словения). В 1/16 финала она в двух сетах обыграла восьмую сеяную хорватку Тену Лукаш.

1/16 финала

Тена Лукаш (Хорватия, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 3:6, 1:6

Следующим соперником Завацкой будет победитель матча Анета Кладивова – Мария Тимофеева.

На прошлой неделе Завацкая дошла до полуфинала турнира в Мариборе.

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Катарина Завацкая ITF Мурска Собота
Источник Sport.ua
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