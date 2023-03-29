ITF29 марта 2023, 14:49 |
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Завацкая стартовала с победы на турнире ITF в Словении
Украинка обыграла Тену Лукаш
29 марта 2023, 14:49 |
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала хардовом турнире ITF в помещении в Мурской Соботе (Словения). В 1/16 финала она в двух сетах обыграла восьмую сеяную хорватку Тену Лукаш.
1/16 финала
Тена Лукаш (Хорватия, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 3:6, 1:6
Следующим соперником Завацкой будет победитель матча Анета Кладивова – Мария Тимофеева.
На прошлой неделе Завацкая дошла до полуфинала турнира в Мариборе.
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