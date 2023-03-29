Завацкая стартовала с победы на турнире ITF в Словении

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала хардовом турнире ITF в помещении в Мурской Соботе (Словения). В 1/16 финала она в двух сетах обыграла восьмую сеяную хорватку Тену Лукаш.

1/16 финала

Тена Лукаш (Хорватия, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 3:6, 1:6

Следующим соперником Завацкой будет победитель матча Анета Кладивова – Мария Тимофеева.

На прошлой неделе Завацкая дошла до полуфинала турнира в Мариборе.