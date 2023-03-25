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ITF
25 марта 2023, 15:20 | Обновлено 25 марта 2023, 15:21
193
0

Марибор. Завацкая вылетела в полуфинале

Украинка проиграла Маи Хонтаме

25 марта 2023, 15:20 | Обновлено 25 марта 2023, 15:21
193
0
Марибор. Завацкая вылетела в полуфинале
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прекратила борьбу на хардовом турнире ITF в помещении в Мариборе (Словения) на стадии полуфинала. Завацкая в трех сетах проиграла восьмой сеяной японке Маи Хонтаме.

1/2 финала

Маи Хонтама (Япония, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 3:6, 6:2, 6:3

Вчера в четвертьфинале Завацкая обыграла Лулу Сан из Швейцарии.

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ITF Марибор Катарина Завацкая
Источник Sport.ua
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