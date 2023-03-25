Марибор. Завацкая вылетела в полуфинале

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прекратила борьбу на хардовом турнире ITF в помещении в Мариборе (Словения) на стадии полуфинала. Завацкая в трех сетах проиграла восьмой сеяной японке Маи Хонтаме.

1/2 финала

Маи Хонтама (Япония, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 3:6, 6:2, 6:3

Вчера в четвертьфинале Завацкая обыграла Лулу Сан из Швейцарии.