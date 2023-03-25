ITF25 марта 2023, 15:20 | Обновлено 25 марта 2023, 15:21
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Марибор. Завацкая вылетела в полуфинале
Украинка проиграла Маи Хонтаме
25 марта 2023, 15:20 | Обновлено 25 марта 2023, 15:21
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая прекратила борьбу на хардовом турнире ITF в помещении в Мариборе (Словения) на стадии полуфинала. Завацкая в трех сетах проиграла восьмой сеяной японке Маи Хонтаме.
1/2 финала
Маи Хонтама (Япония, 8) – Катарина Завацкая (Украина) – 3:6, 6:2, 6:3
Вчера в четвертьфинале Завацкая обыграла Лулу Сан из Швейцарии.
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