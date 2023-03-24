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ITF
24 марта 2023, 16:49 | Обновлено 24 марта 2023, 17:02
183
3

Завацкая одержала волевую победу на пути в полуфинал турнира в Словении

Катарина оказалась сильнее Лулу Сан из Швейцарии

24 марта 2023, 16:49 | Обновлено 24 марта 2023, 17:02
183
3
Завацкая одержала волевую победу на пути в полуфинал турнира в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) одержала еще одну победу в основной сетке турнира ITF W40 в Мариборе.

В матче 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, в трех сетах с камбэком переиграла Лулу Сан из Швейцарии (№237 WTA).

Марибор. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Лулу Сан (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:4

В следующем раунде Завацкая встретится с Маи Хонтамой из Японии (№213 WTA).

Это будет первый полуфинал для Катарины в этом сезоне.

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Катарина Завацкая Лулу Сан ITF Марибор
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Ад
молодець!
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+1
Andrey_1992
Так тримати, заткнула тут деяких хейтерів!
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+1
Володимир Коваленко
Судячи з рахунку змінила хід матчу і це багато важить !
Ответить
0
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