Завацкая одержала волевую победу на пути в полуфинал турнира в Словении

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) одержала еще одну победу в основной сетке турнира ITF W40 в Мариборе.

В матче 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, в трех сетах с камбэком переиграла Лулу Сан из Швейцарии (№237 WTA).

Марибор. 1/4 финала

Катарина Завацкая (Украина) – Лулу Сан (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:4

В следующем раунде Завацкая встретится с Маи Хонтамой из Японии (№213 WTA).

Это будет первый полуфинал для Катарины в этом сезоне.