ITF24 марта 2023, 16:49 | Обновлено 24 марта 2023, 17:02
183
3
Завацкая одержала волевую победу на пути в полуфинал турнира в Словении
Катарина оказалась сильнее Лулу Сан из Швейцарии
24 марта 2023, 16:49 | Обновлено 24 марта 2023, 17:02
183
3
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№267 WTA) одержала еще одну победу в основной сетке турнира ITF W40 в Мариборе.
В матче 1/4 финала украинка, которая стартовала в квалификации, в трех сетах с камбэком переиграла Лулу Сан из Швейцарии (№237 WTA).
Марибор. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Лулу Сан (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:4
В следующем раунде Завацкая встретится с Маи Хонтамой из Японии (№213 WTA).
Это будет первый полуфинал для Катарины в этом сезоне.
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Комментарии 3
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молодець!
Так тримати, заткнула тут деяких хейтерів!
Судячи з рахунку змінила хід матчу і це багато важить !
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