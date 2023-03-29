Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Мудрику нужно время»
Англия
29 марта 2023, 11:40 | Обновлено 29 марта 2023, 11:59
388
2

Сергей КОВАЛЕЦ: «Мудрику нужно время»

Специалист верит, что украинский талант еще раскроет свой потенциал в АПЛ

29 марта 2023, 11:40 | Обновлено 29 марта 2023, 11:59
388
2
Сергей КОВАЛЕЦ: «Мудрику нужно время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец поделился мнением о перспективах 22-летнего полузащитника лондонского «Челси» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

«Давайте будем терпеливы и не будем делать поспешных выводов. Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться в очень сильном английском элитном дивизионе. Пока что над ним тяготеет груз ответственности. Это очень препятствует ему демонстрировать свои лучшие качества.

Но обогатившись ценным опытом, Мудрик все может исправить, и я верю, что в уже в июньских матчах отборочного цикла мы увидим совсем другого Михаила», – сказал Ковалец.

Ранее экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией.

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «Украинцы сыграли так, как позволили им англичане»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Эдмар находится на стажировке в лондонском Арсенале
Сергей Ковалец Михаил Мудрик
Источник zbirna.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро
Футбол | 29 марта 2023, 10:59 1
ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро
ВИДЕО. С шедевром в ворота Украины. 4 лучших гола 2-го тура отбора Евро

УЕФА запустил соответствующее голосование

Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро
Футбол | 29 марта 2023, 07:19 6
Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро
Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро

Именно столько хочет выручить «Тоттенхэм» с продажи своего бомбардира

ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями»
Футбол | 29.03.2023, 05:43
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями»
ПЕТРАКОВ: «Идет подача, а все стоят на прямых ногах как прибитые гвоздями»
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Футбол | 28.03.2023, 18:35
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Футбол | 29.03.2023, 00:23
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop Pop
Звичайно йому потрібен час,років мабуть 10
Ответить
+1
Міш Міш
У всратому інгульці йому саме місце....забирай !
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 1
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
28.03.2023, 15:15 13
Футбол
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
ВИДЕО. Очередной скандал. Ломаченко сравнил Украину с нацистской Германией
27.03.2023, 10:05 49
Бокс
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
27.03.2023, 11:33
Бокс
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
28.03.2023, 00:05
Бокс
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
28.03.2023, 03:21 10
Футбол
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
28.03.2023, 10:16 21
Футбол
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
27.03.2023, 14:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности