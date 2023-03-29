Сергей КОВАЛЕЦ: «Мудрику нужно время»
Специалист верит, что украинский талант еще раскроет свой потенциал в АПЛ
Главный тренер «Ингульца» Сергей Ковалец поделился мнением о перспективах 22-летнего полузащитника лондонского «Челси» и национальной сборной Украины Михаила Мудрика.
«Давайте будем терпеливы и не будем делать поспешных выводов. Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться в очень сильном английском элитном дивизионе. Пока что над ним тяготеет груз ответственности. Это очень препятствует ему демонстрировать свои лучшие качества.
Но обогатившись ценным опытом, Мудрик все может исправить, и я верю, что в уже в июньских матчах отборочного цикла мы увидим совсем другого Михаила», – сказал Ковалец.
Ранее экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УЕФА запустил соответствующее голосование
Именно столько хочет выручить «Тоттенхэм» с продажи своего бомбардира