Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Звезда украинского футбола Михаил Мудрик, который выступает за лондонский «Челси», вышел в стартовом составе национальной команды Украины на этот поединок и не смог показать весь свой потенциал.

Экс-наставник сборной Англии Стюарт Пирс объяснил, почему Мудрик провалил игру:

«Мудрик ничего не сделал в этой игре, а он один из их лучших футболистов. Если бы я был тренером Украины, я я бы поставил Мудрика на противоположную сторону поля.

Потому что в он противостоял тому, кто умеет против него играть. Я про Кайла Уокера. Мудрик, возможно, один из их лучших. Только потому что он противостоял Уокеру, он был таким неэффективным».