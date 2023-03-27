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  4. Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 09:12 |
8318
9

Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией

Стюарт Пирс считает, что если бы не Кайл Уокер, украинец проявил себя

27 марта 2023, 09:12 |
8318
9
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Кайл Уокер

В воскресенье, 26 марта, состоялся матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между сборными Англии и Украины. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «трех львов».

Звезда украинского футбола Михаил Мудрик, который выступает за лондонский «Челси», вышел в стартовом составе национальной команды Украины на этот поединок и не смог показать весь свой потенциал.

Экс-наставник сборной Англии Стюарт Пирс объяснил, почему Мудрик провалил игру:

«Мудрик ничего не сделал в этой игре, а он один из их лучших футболистов. Если бы я был тренером Украины, я я бы поставил Мудрика на противоположную сторону поля.

Потому что в он противостоял тому, кто умеет против него играть. Я про Кайла Уокера. Мудрик, возможно, один из их лучших. Только потому что он противостоял Уокеру, он был таким неэффективным».

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Кайл Уокер Стюарт Пирс Михаил Мудрик сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник talkSPORT
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Комментарии 9
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Sher15
Сейчас если бы продавали Мудрика то никто бы не то что 20 не дал а просто никто бы даром не взял 
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+2
Kain_X_Rain
 Зліва,чи справа,краще за все на лавці запасних він виглядає,так хочь можно казати що це дуже крутий гравець.
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+2
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Болела
Михайлу потрібно працювати, працювати і працювати. Закрити рот і інстаграм. Вимкнути в голові думку, що він коштує 100 млн. І працювати.
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+1
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14sergey1953
Сейчас, за Мудрика нужно еще приплатить, что б его кто то взял. Это была ошибка Ротаня, выпустить его на поле.
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0
Sher15
Мудрик понятно что продался благодаря пиару .На самом деле это обычный бегунок без особой техники и мысли .Это знают и знали все даже до его продажи в Челси.Он может выстрелить в одном матче из ста .Его красная цена 20 25 млн хотя это тоже большие деньги 
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0
⬆️
И если бы не Малиновский со своими пасами в никуда.  Поучился бы у Ракицкого выдавать на блюдечке.
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0
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