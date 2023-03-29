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ITF
29 марта 2023, 12:30 | Обновлено 29 марта 2023, 13:41
269
0

Украинский теннисист с камбеком стартовал на 25-тысячнике в Индии

Владислав Орлов выиграл у Ники Пунача в трех сетах

29 марта 2023, 12:30 | Обновлено 29 марта 2023, 13:41
269
0
Украинский теннисист с камбеком стартовал на 25-тысячнике в Индии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 393) успешно стартовал на хардовом 25-тысячнике в индийском городе Масуро.

В 1/16 финала турнира украинец в трех сетах выиграл у Ники Пунача (Индия, ATP 722) за 2 часа и 7 минут.

ITF M25 Масуро. Хард. 1/16 финала

Ники Пунача (Индия) – Владислав Орлов (Украина) [3] – 6:4, 2:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисистов. В 2022 году украинец также обыграл представителя Индии.

Отметим, что на предыдущей неделе Владислав дошел до четвертьфинала на аналогичном по уровню турнире в Лакхнау.

В 1/8 финала соревнований в Масуро Орлов сыграет с победителем матча Ришаб Агарвал – Фардин Камар.

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Владислав Орлов ITF Масуро
Источник Sport.ua
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