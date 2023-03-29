Украинский теннисист с камбеком стартовал на 25-тысячнике в Индии

Украинский теннисист Владислав Орлов (АТР 393) успешно стартовал на хардовом 25-тысячнике в индийском городе Масуро.

В 1/16 финала турнира украинец в трех сетах выиграл у Ники Пунача (Индия, ATP 722) за 2 часа и 7 минут.

ITF M25 Масуро. Хард. 1/16 финала

Ники Пунача (Индия) – Владислав Орлов (Украина) [3] – 6:4, 2:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисистов. В 2022 году украинец также обыграл представителя Индии.

Отметим, что на предыдущей неделе Владислав дошел до четвертьфинала на аналогичном по уровню турнире в Лакхнау.

В 1/8 финала соревнований в Масуро Орлов сыграет с победителем матча Ришаб Агарвал – Фардин Камар.