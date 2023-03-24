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  4. Ваншельбойм обыграл Орлова на пути в полуфинал 25-тысячника в Индии
ITF
24 марта 2023, 10:13 |
130
0

Ваншельбойм обыграл Орлова на пути в полуфинал 25-тысячника в Индии

Эрик вышел во 2-й полуфинал в 2023 году

24 марта 2023, 10:13 |
130
0
Ваншельбойм обыграл Орлова на пути в полуфинал 25-тысячника в Индии
ФТУ. Эрик Ваншельбойм

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 393) и Эрик Ваншельбойм (АТР 510) разыграли между собой путевку в полуфинал хардового 25-тысячника в Лакхнау (Индия).

Победу в двух сетах одержал Эрик. Отметим, что перед начало встречи фаворитом считался Владислав.

ITF M25 Лакхнау. Хард. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина) [4] – Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – 4:6, 2:6

Для Ваншельбойма это будет второй полуфинал в 2023 году и второй полуфинал 25-тысячника в карьере. В этом сезоне Эрику удалось сыграть в 1/2 финала на соревнованиях в Антальи, а в сентябре 2021 года он играл в матче за выход в финал 25-тысячника в Пардубице.

В полуфинале турнира в Лакхнау Эрик встретится с первым сеяным Ли Нам Хоангом.

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ITF Лакхнау Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов
Источник Sport.ua
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