Ваншельбойм обыграл Орлова на пути в полуфинал 25-тысячника в Индии

Украинские теннисисты Владислав Орлов (АТР 393) и Эрик Ваншельбойм (АТР 510) разыграли между собой путевку в полуфинал хардового 25-тысячника в Лакхнау (Индия).

Победу в двух сетах одержал Эрик. Отметим, что перед начало встречи фаворитом считался Владислав.

ITF M25 Лакхнау. Хард. 1/4 финала

Владислав Орлов (Украина) [4] – Эрик Ваншельбойм (Украина) [7] – 4:6, 2:6

Для Ваншельбойма это будет второй полуфинал в 2023 году и второй полуфинал 25-тысячника в карьере. В этом сезоне Эрику удалось сыграть в 1/2 финала на соревнованиях в Антальи, а в сентябре 2021 года он играл в матче за выход в финал 25-тысячника в Пардубице.

В полуфинале турнира в Лакхнау Эрик встретится с первым сеяным Ли Нам Хоангом.