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Кубок африканских наций
29 марта 2023, 11:32 |
425
0

Игрок Динамо дебютировал за Сенегал U-23, однако провалился с командой

Сенегальцы вместе с Самбой Диалло не смогли квалифицироваться на КАН U-23

29 марта 2023, 11:32 |
425
0
Игрок Динамо дебютировал за Сенегал U-23, однако провалился с командой
Twitter. Самба Диалло

Во вторник, 28 марта, состоялся ответный матч финала отбора Кубка африканский наций среди команд U-23 между сборными Сенегала и Мали. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу малийцев.

Из-за этого поражения Сенега U-23 не смог квалифицироваться на турнир, поскольку первый матч сенегальцы выиграли со счетом 3:1 и по сумме двух встреч потерпели поражение.

Интересно, что с первых минут на поле появился 20-летний сенегальский игрок киевского «Динамо» Самбо Диалло, однако не смог отметиться результативными действиями и помочь своей команде.

Отметим, что этот матч для Диалло стал первым в составе сборной Сенегала U-23. Ранее с командой U-20 Диалло выиграл молодежный Кубок африканских наций.

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Источник ФК Динамо Киев
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