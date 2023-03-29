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Чемпионат Европы
29 марта 2023, 11:05 | Обновлено 29 марта 2023, 11:08
329
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Бельгия нас безжалостно обыграла»

Наставник сборной Германии – о поражении в спарринге

29 марта 2023, 11:05 | Обновлено 29 марта 2023, 11:08
329
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Бельгия нас безжалостно обыграла»
Instagram. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (2:3) в товарищеском матче.

«Мы были слишком осторожны в первые полчаса, слишком пассивны. Нам не удалось нажать на соперника, Бельгия нас безжалостно обыграла.

Потом мы сменили игру, тогда стало немного больше стабильности. Команда играла с большим энтузиазмом. После 30 минут мы действовали лучше, а затем захотели оказать давление на соперника. Тогда также было подмечено, что Бельгия допускает больше ошибок. Для нас важно, чтобы мы работали над тем, когда нужно начинать прессинг.

Огромный комплимент зрителям, почувствовавшим, что команда пыталась переломить результат, и очень поддерживающим нас», - сказал Флик.

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Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Бельгии по футболу
Источник Немецкий футбольный союз
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