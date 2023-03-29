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Чемпионат Европы
29 марта 2023, 09:42 | Обновлено 29 марта 2023, 10:02
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Александр СВАТОК: «Очень рад дебютировать за сборную Украины»

Капитан «Днепра-1» – о первом официальном матче за национальную команду

29 марта 2023, 09:42 | Обновлено 29 марта 2023, 10:02
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Александр СВАТОК: «Очень рад дебютировать за сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

28-летний центральный защитник сборной Украины Александр Сваток прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:2) в стартовом матче квалификации Евро-2024.

«Очень рад дебютировать за национальную сборную Украины! Жаль, что счет не в нашу пользу. Спасибо за доверие тренерскому штабу и болельщикам за поддержку», - написал Сваток на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что в матче против сборной Англии Александр Сваток вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.

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Александр Сваток Днепр-1 сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Евро-2024 Англия - Украина
Источник Instagram
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