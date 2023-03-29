Александр СВАТОК: «Очень рад дебютировать за сборную Украины»
Капитан «Днепра-1» – о первом официальном матче за национальную команду
28-летний центральный защитник сборной Украины Александр Сваток прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:2) в стартовом матче квалификации Евро-2024.
«Очень рад дебютировать за национальную сборную Украины! Жаль, что счет не в нашу пользу. Спасибо за доверие тренерскому штабу и болельщикам за поддержку», - написал Сваток на своей странице в Instagram.
Стоит отметить, что в матче против сборной Англии Александр Сваток вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.
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