Александр СВАТОК: «Очень рад дебютировать за сборную Украины»

28-летний центральный защитник сборной Украины Александр Сваток прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:2) в стартовом матче квалификации Евро-2024.

«Очень рад дебютировать за национальную сборную Украины! Жаль, что счет не в нашу пользу. Спасибо за доверие тренерскому штабу и болельщикам за поддержку», - написал Сваток на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что в матче против сборной Англии Александр Сваток вышел на поле с первых минут и доиграл до финального свистка.