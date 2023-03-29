Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением об адаптации Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«Я уже устал отвечать. Мудрик выглядит сырым… А кто виноват, что покупали его за 70+30? Мудрик, Ринат Леонидович [Ахметов], Палкин, Срна? Виноваты вы, вы ж трактористы. Футболист пришел и не может показывать. А что он здесь показывал? Он и здесь даже не успел себя проявить.

«Шахтеру» надо сказать спасибо, что продали за такие деньги, а там уже дело футболиста, если он проявляет себя, то хорошо, если нет – значит «Челси» будет мучиться и ждать. Он что там один? 600 миллионов потратили и сами знаете где они идут.

Шева ж написал, что надо подождать. Подумаешь – больше полмиллиарда выкинули. Так что Мудрик тут не при чем. Виноваты те, кто покупает. Ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать внимание, если нет – то пусть продолжает тренироваться», - сказал Леоненко.