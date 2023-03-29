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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Англия
29 марта 2023, 07:39 | Обновлено 29 марта 2023, 07:43
1914
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»

Футбольный эксперт считает, что английский гранд неудачно поработал на трансферном рынке

29 марта 2023, 07:39 | Обновлено 29 марта 2023, 07:43
1914
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Бывший игрок киевского «Динамо», а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко поделился мнением об адаптации Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«Я уже устал отвечать. Мудрик выглядит сырым… А кто виноват, что покупали его за 70+30? Мудрик, Ринат Леонидович [Ахметов], Палкин, Срна? Виноваты вы, вы ж трактористы. Футболист пришел и не может показывать. А что он здесь показывал? Он и здесь даже не успел себя проявить.

«Шахтеру» надо сказать спасибо, что продали за такие деньги, а там уже дело футболиста, если он проявляет себя, то хорошо, если нет – значит «Челси» будет мучиться и ждать. Он что там один? 600 миллионов потратили и сами знаете где они идут.

Шева ж написал, что надо подождать. Подумаешь – больше полмиллиарда выкинули. Так что Мудрик тут не при чем. Виноваты те, кто покупает. Ему какая разница? Если он слабый, то будет обращать внимание, если нет – то пусть продолжает тренироваться», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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Old Т
Так це розстрочка на 8,5 років! Сємьон Сємьонич  Як купити яхту чи літак)
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0
Sher15
Леоненко тролит челси что за такого дурака отдали 70 млн и смеётся 
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0
AndiM
У рінаха вже давно є пакет акцій членсі(ще з часів абрамки), так що не виключено що він сам проплатив  цей фарс із 100 мільйонами , заради піару шаХрая(як вже не раз робив) . Що йому ті мільйони він вже накрав десятки якщо не сотні мільярдів, а якщо що то збільшення вартості електроенергії та інших послуг до яких він дотягнувся - не заставлять себе довго чекати. Бо з своєї кишені платити за  500-мільйонну яхту також якось не хочеться, а в українців епоха бідності закінчилася,можна їх потрусити.
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0
ALM
Коти винні
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-1
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