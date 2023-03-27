Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик все еще учится играть»
Английский специалист – об игре украинского хавбека в матче с Англией
Бывший наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард признался, что не впечатлен действиями Михаила Мудрика в поединке отбора на Евро-2024 против сборной Англии, в котором украинская сборная уступила со счетом 0:2.
«С точки зрения Украины, Англия сыграла фантастически, потому что ее игра была открытой. Но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.
При всем уважении, он все еще учится играть, но зная, что нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но [в эпизоде с первым голом Англии] именно так и произошло», – заявил Джеррард.
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