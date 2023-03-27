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Чемпионат Европы
27 марта 2023, 17:19 | Обновлено 27 марта 2023, 17:37
1071
4

Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик все еще учится играть»

Английский специалист – об игре украинского хавбека в матче с Англией

27 марта 2023, 17:19 | Обновлено 27 марта 2023, 17:37
1071
4
Стивен ДЖЕРРАРД: «Мудрик все еще учится играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард признался, что не впечатлен действиями Михаила Мудрика в поединке отбора на Евро-2024 против сборной Англии, в котором украинская сборная уступила со счетом 0:2.

«С точки зрения Украины, Англия сыграла фантастически, потому что ее игра была открытой. Но, будь вы тренером Мудрика, вы бы наверняка разочаровались.

При всем уважении, он все еще учится играть, но зная, что нужно сдерживать Сака, нельзя позволять ему получать мяч под левую ногу, потому что это его волшебная палочка. Но [в эпизоде с первым голом Англии] именно так и произошло», – заявил Джеррард.

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Стивен Джеррард Михаил Мудрик Англия - Украина Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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mastorent
чувака купили за 100 лямов, а он всё ещё учится играть. прикольно
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Міш Міш
Стіві Джі як завжди правий ....от тільки в 22 вже пізно вчитись грати в футбол, і уж точно збірна не місце для навчання.
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0
Volodimir Brykov
))))))))
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-1
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