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Англия
29 марта 2023, 07:19 | Обновлено 29 марта 2023, 07:28
459
0

Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро

Именно столько хочет выручить «Тоттенхэм» с продажи своего бомбардира

29 марта 2023, 07:19 | Обновлено 29 марта 2023, 07:28
459
0
Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Манчестер Юнайтед» твердо намерен заполучить Гарри Кейна, главного бомбардира лондонского «Тоттенхэма» и рекордсмена сборной Англии.

Исполнительный директор клуба Ричард Арнольд одобрил расходную статью на Кейна – вплоть до ста миллионов евро. Именно столько хотят выручить «шпоры» с продажи своего бомбардира.

В этом сезоне на счету Кейна 23 гола и 4 ассиста в 39 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

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Источник Daily Star
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