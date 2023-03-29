Англия29 марта 2023, 07:19 | Обновлено 29 марта 2023, 07:28
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Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро
Именно столько хочет выручить «Тоттенхэм» с продажи своего бомбардира
29 марта 2023, 07:19 | Обновлено 29 марта 2023, 07:28
459
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«Манчестер Юнайтед» твердо намерен заполучить Гарри Кейна, главного бомбардира лондонского «Тоттенхэма» и рекордсмена сборной Англии.
Исполнительный директор клуба Ричард Арнольд одобрил расходную статью на Кейна – вплоть до ста миллионов евро. Именно столько хотят выручить «шпоры» с продажи своего бомбардира.
В этом сезоне на счету Кейна 23 гола и 4 ассиста в 39 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
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