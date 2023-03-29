Манчестер Юнайтед готов заплатить за Кейна 100 млн евро

«Манчестер Юнайтед» твердо намерен заполучить Гарри Кейна, главного бомбардира лондонского «Тоттенхэма» и рекордсмена сборной Англии.

Исполнительный директор клуба Ричард Арнольд одобрил расходную статью на Кейна – вплоть до ста миллионов евро. Именно столько хотят выручить «шпоры» с продажи своего бомбардира.

В этом сезоне на счету Кейна 23 гола и 4 ассиста в 39 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.