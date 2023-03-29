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Чемпионат Европы
29 марта 2023, 03:21 | Обновлено 29 марта 2023, 03:30
41
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания хочет выиграть все матчи, которые остались»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение от Шотландии

29 марта 2023, 03:21 | Обновлено 29 марта 2023, 03:30
41
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания хочет выиграть все матчи, которые остались»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение от команды Шотландии (0:2) в матче 2-го тура квалификации Евро-2024:

«Этот результат не меняет нашей дорожной карты. Мы по-прежнему хотим выиграть все матчи, в которых нам предстоит сыграть. Знали, что в этой группе очень непростые команды и легко в ней не будет».

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри:

«Мы допустили две ошибки сегодня. Самые важные ошибки в футболе – пропустили два легких мяча. У нас были моменты, был отличный момент в первом тайме, когда мы попали в перекладину. Было и несколько перспективных стандартов, но мы ими не воспользовались.

Мы усвоили урок. Нужно играть солиднее и больше забивать. Мы хотим побеждать. Это цель игры. Мы должны лучше использовать свои шансы».

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сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Родри
Источник УЕФА
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