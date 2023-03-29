Луис де ла ФУЭНТЕ: «Испания хочет выиграть все матчи, которые остались»
Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение от Шотландии
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение от команды Шотландии (0:2) в матче 2-го тура квалификации Евро-2024:
«Этот результат не меняет нашей дорожной карты. Мы по-прежнему хотим выиграть все матчи, в которых нам предстоит сыграть. Знали, что в этой группе очень непростые команды и легко в ней не будет».
Полузащитник и капитан сборной Испании Родри:
«Мы допустили две ошибки сегодня. Самые важные ошибки в футболе – пропустили два легких мяча. У нас были моменты, был отличный момент в первом тайме, когда мы попали в перекладину. Было и несколько перспективных стандартов, но мы ими не воспользовались.
Мы усвоили урок. Нужно играть солиднее и больше забивать. Мы хотим побеждать. Это цель игры. Мы должны лучше использовать свои шансы».
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