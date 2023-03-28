Заявление группы 1+1. Почему Англия – Украина не показали на Киевстар ТВ?

Медиагруппа «1+1» считает, что Суспильный вещатель нарушил нормы договора с платформой «Киевстар ТВ», когда изменил технические параметры своих каналов во время трансляции матча отборочного цикла футбольного Евро-2024 между Англией и Украиной (2:0).

Киевстар ТВ является партнерским проектом 1+1 медиа. В день матча Англия – Украина, 26 марта, Национальная телерадиокомпания Украины изменила параметры местных телеканалов, где транслируются матчи, для IPTV/ОТТ, поскольку имеет право только на показ в цифровом эфире Т2 и кабеле.

На платформе Киевстар ТВ во время трансляции матча (26 марта в 19:00) на «Суспильне. Киев» на экране появилось сообщение о том, что трансляция футбольных матчей приостановлена «по единоличному решению телеканалов Суспильне». Также сервис разместил электронную почту телеканалов. После этого Суспильне отрицало эту информацию и требовало опровержения.

«НСТУ были грубо нарушены нормы договора с ООО Плюс ТВ, и платформа Киевстар ТВ (ООО Плюс ТВ), уважая своих зрителей и отвечая на их многочисленные запросы, поставила соответствующую плашку в эфир, ведь имеет обязательство предупреждать абонентов платформы об изменениях и управляется правилом открыто говорить о тех, кто влияет на контент или кому он принадлежит. Речь идет не о призыве отправлять жалобы, как ошибочно указано в статье, а о том, что для разъяснения причин и выяснения деталей зрителям была предоставлена рекомендация обращаться на официальную почту правообладателя контента», – говорится в сообщении пресс-службы «1+1 медиа.

По мнению медиагруппы, «Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) не позаботилась об интересах болельщиков и не обеспечила им доступ к матчам национальной сборной». «Это абсолютно дискриминация, ведь подобный контент не является коммерческим проектом, а наоборот общественным достоянием национального масштаба, так же, как, к примеру, Евровидение. Соответственно, такой контент должен транслироваться в открытом доступе для всех зрителей, независимо от типа приема».

Однако Киевстар ТВ изменил спутниковые параметры канала Суспильного, несмотря на то, что там считают письмо от Суспильного вещателя скорее неформальным, ведь он поступил из частного ящика, очевидно, одного из менеджеров Суспильного и не был оформлен надлежащим образом.

«В свою очередь, подчеркиваем, что никаких манипуляций с принципами распределения прав для тех или иных типов приема быть не может. Ведь если сигнал работает в Т2, соответственно, он должен быть доступен и на спутнике, и в кабельной сети, и, наконец, на платформах. В противном случае рушится вся дистрибуция контента», – считают в медиагруппе.

Именно поэтому 1+1 медиа обращает внимание на то, «каким образом Суспильне, входящее в УПП, одномоментно транслировало фактически два разных телевизионных потока», и добавляет: «Примечательно, что изменения технических параметров для телеканалов осуществляется только методом подписания дополнительного соглашения. Рассчитываем, что эти ошибки будут учтены в будущем, а ситуация с трансляцией матчей будет решена в пользу зрителей».