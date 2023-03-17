Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина

Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем на отборочный цикл Евро-2024.

Матчи с участием сборных других стран будут транслировать на MEGOGO эксклюзивно. А вот поединки национальной сборной Украины будут транслироваться на MEGOGO и местных телеканалах «Суспільного» в эфире, кабеле и спутнике.

В Интернете же матчи можно будет посмотреть эксклюзивно на MEGOGO – на канале «MEGOGO Футбол Первый» и в разделе «Спорт» по подписке «Максимальная» или «Спорт».

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Матч отбора Евро-2024 Англия — Украина, запланированный на воскресенье, 26 марта, состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи – в 17:00 по местному времени (в 19:00 по киевскому). Для сборной Украины это будет стартовый поединок отборочного цикла, поскольку первый тур, 23 марта, она пропускает. В этот день в группе С Италия будет принимать Англию, а Северная Македония – Мальту.