Конфликт в Челси: руководство отстранило тренера, как с этим связан Тухель?

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» отстранила от работы помощника наставника главной команды Грэма Поттера – Энтони Бэрри.

Дело в том, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил забрать его с собой в немецкий клуб, чтобы Бэрри пополнил его тренерский штаб. Тухель работал в «Челси» с 2021 по 2022 год вместе с Этони.

«Бавария» уже подала запрос «пенсионерам» с таким предложением, однако предложила слишком малую компенсацию за португальского специалиста.

Сам Бэрри хочет уехать в «Баварию», а руководству лондонцев такой вариант совсем не нравится. Именно поэтому Бэрри пока что будет отстранен от работы вместе с командой.

Интересно, что Бэрри также работает в сборной Португалии. В «Челси» он пришел в августе 2020 года.