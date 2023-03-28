Конфликт в Челси: руководство отстранило тренера, как с этим связан Тухель?
Энтони Бэрри может присоединиться к немецкому наставнику в «Баварии»
Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» отстранила от работы помощника наставника главной команды Грэма Поттера – Энтони Бэрри.
Дело в том, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил забрать его с собой в немецкий клуб, чтобы Бэрри пополнил его тренерский штаб. Тухель работал в «Челси» с 2021 по 2022 год вместе с Этони.
«Бавария» уже подала запрос «пенсионерам» с таким предложением, однако предложила слишком малую компенсацию за португальского специалиста.
Сам Бэрри хочет уехать в «Баварию», а руководству лондонцев такой вариант совсем не нравится. Именно поэтому Бэрри пока что будет отстранен от работы вместе с командой.
Интересно, что Бэрри также работает в сборной Португалии. В «Челси» он пришел в августе 2020 года.
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