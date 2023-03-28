Сачко разгромил чеха на турнире во Франции, отдав всего 1 гейм
Украинец уверенно обыграл Зденека Коларжа в двух сетах
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 309) вышел во 2-й раунд челленджера в Лилле (Франция).
В 1/16 финала соревнований Виталий разгромил Зденека Коларжа (Чехия, ATP 174) в двух сетах за 56 минут.
АТР челленджер Лилль. Хард в помещении. 1/16 финала
Зденек Коларж (Чехия) [7] – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 1:6, 0:6
Это была первая встреча теннисистов.
В 1/8 финала турнира в Лилле Сачко сыграет с победителем матча Эван Фернесс – Каспер Жук.
Отметим, что ранее Виталий прошел квалификацию этого челленджера.
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