Сачко разгромил чеха на турнире во Франции, отдав всего 1 гейм

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 309) вышел во 2-й раунд челленджера в Лилле (Франция).

В 1/16 финала соревнований Виталий разгромил Зденека Коларжа (Чехия, ATP 174) в двух сетах за 56 минут.

АТР челленджер Лилль. Хард в помещении. 1/16 финала

Зденек Коларж (Чехия) [7] – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 1:6, 0:6

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала турнира в Лилле Сачко сыграет с победителем матча Эван Фернесс – Каспер Жук.

Отметим, что ранее Виталий прошел квалификацию этого челленджера.