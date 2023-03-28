Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко разгромил чеха на турнире во Франции, отдав всего 1 гейм
ATP
28 марта 2023, 19:27 | Обновлено 28 марта 2023, 19:30
120
0

Сачко разгромил чеха на турнире во Франции, отдав всего 1 гейм

Украинец уверенно обыграл Зденека Коларжа в двух сетах

28 марта 2023, 19:27 | Обновлено 28 марта 2023, 19:30
120
0
Сачко разгромил чеха на турнире во Франции, отдав всего 1 гейм
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 309) вышел во 2-й раунд челленджера в Лилле (Франция).

В 1/16 финала соревнований Виталий разгромил Зденека Коларжа (Чехия, ATP 174) в двух сетах за 56 минут.

АТР челленджер Лилль. Хард в помещении. 1/16 финала

Зденек Коларж (Чехия) [7] – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 1:6, 0:6

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала турнира в Лилле Сачко сыграет с победителем матча Эван Фернесс – Каспер Жук.

Отметим, что ранее Виталий прошел квалификацию этого челленджера.

По теме:
Сачко уверенно вышел в основу челленджера в Лилле
Сачко проиграл на старте челленджера в Сен-Брие
Рейтинг ATP. Алькарас вернул статус первой ракетки мира, прогресс украинцев
Зденек Коларж Виталий Сачко ATP Лилль
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче
Футбол | 27 марта 2023, 22:54 14
Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче
Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче

Руслан Ротань получил тревожный сигнал перед чемпионатом Европы-2023

Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Футбол | 28 марта 2023, 15:15 10
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»

Украинский тренер рассказал, что будет делать в случае эскалации войны

ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
Бокс | 28.03.2023, 00:05
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Мне никогда не было так больно. Андрееску травмировалась в Майами
Теннис | 28.03.2023, 09:30
ВИДЕО. Мне никогда не было так больно. Андрееску травмировалась в Майами
ВИДЕО. Мне никогда не было так больно. Андрееску травмировалась в Майами
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Футбол | 28.03.2023, 18:35
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
27.03.2023, 11:33
Бокс
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
28.03.2023, 03:21 7
Футбол
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
27.03.2023, 15:24
Бокс
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
26.03.2023, 17:39 55
Футбол
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
Хавбек Арсенала: «Не понимаю, как Манчестер Сити отпустил к нам Зинченко»
28.03.2023, 11:27 12
Футбол
ФОТО. Свитолина и Монфис посетили благотворительный Бал роз
ФОТО. Свитолина и Монфис посетили благотворительный Бал роз
27.03.2023, 16:10 2
Теннис
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
26.03.2023, 20:57 197
Футбол
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Майами
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Майами
27.03.2023, 12:33 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности