Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
Чемпионат Европы
28 марта 2023, 18:01 | Обновлено 28 марта 2023, 18:13
1423
4

Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»

Экс-наставник сборной Украины – о поведении украинского тренера

28 марта 2023, 18:01 | Обновлено 28 марта 2023, 18:13
1423
4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Бывший главный тренер клубов «Металлист» и «Днепр», а также сборной Украины, Мирон Маркевич поделился мнением о поведении Александра Петракова, работающего в сборной Армении, по отношению к местным журналистам. Как известно, у Петракова после матча отбора на Евро-2024 с командой Турции (1:2) возник конфликт с представителем СМИ.

«Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести? Как можно хамить СМИ, когда они задают нормальные вопросы? Каждый тренер после игры на эмоциях, но нужно держать себя в руках. В Украине у него тоже были конфликты с журналистами. Это ненормально. Я ему советую немного остыть и думать о своей команде.

Почему он так себя ведет? Характер тут не при чем. У каждого есть своя работа: у Петракова своя, у журналистов своя. Мне, бывало, тоже не нравились вопросы журналистов, но я всегда отвечал и не грубил, потому что понимал, что это их работа. Тем более, Армения проиграла [Турции] и он должен понимать, что будут неудобные вопросы. Ему нужно успокоиться.

Поведение Петракова его не украшает, тем более в другой стране. Пусть ведет себя достойно. Если он так будет реагировать на каждый вопрос, то думаю, ему недолго осталось работать в Армении. Не сделал ли он ошибку, возглавив сборную Армении? Это его проблемы», – заявил Маркевич.

По теме:
Жиру установил рекорд сборной Франции
ВИДЕО. У Петракова возник новый конфликт с армянскими журналистами
Адриен РАБЬО: «При определенных обстоятельствах мы могли упустить победу»
Мирон Маркевич Александр Петраков Евро-2024 сборная Армении по футболу
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава МАГУЧИХ: «Олимпиада без Украины – это провал»
Олимпийские игры | 28 марта 2023, 13:12 10
Ярослава МАГУЧИХ: «Олимпиада без Украины – это провал»
Ярослава МАГУЧИХ: «Олимпиада без Украины – это провал»

МОК готовится допустить россиян

5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
Футбол | 28 марта 2023, 12:25 4
5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне

Немногим удается на высоком уровне в равной степени много забивать и помогать это делать другим

Игорь ЦЫГАНЫК: «В следующих матчах отбора тренером сборной будет Ребров»
Футбол | 27.03.2023, 21:28
Игорь ЦЫГАНЫК: «В следующих матчах отбора тренером сборной будет Ребров»
Игорь ЦЫГАНЫК: «В следующих матчах отбора тренером сборной будет Ребров»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Футбол | 27.03.2023, 19:48
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче
Футбол | 27.03.2023, 22:54
Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче
Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
виталий жалыбин
дед беситса что никуда незовут тренировать
Ответить
+2
valerafan1
Маркевичу добре коментувати нічого не роблячи і отримуючи сотні тисяч гривень. Я думаю, зарплатня Петракова менша. А що до відповіді журналісту, то пан Олександр нічого образливого не сказав. 
Ответить
0
Lion
Никакого там конфликта не было, хватит уже сопли жевать....
Нормально ему Петраков ответил на глупый вопрос....
Ответить
0
Alex AS
тут бу-бу-бу прав на все 1ОО конечно, тот себя ведет как неадекват, и не понятно на кой он вообще на прессухи ходит если не хочет отвечать нормально 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр КРАСЮК: «Жизнь накажет Фьюри за жадность»
Александр КРАСЮК: «Жизнь накажет Фьюри за жадность»
27.03.2023, 11:55 2
Бокс
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
Трубин – в воротах, Зинченко – в центре. Составы на матч Англия – Украина
26.03.2023, 17:39 55
Футбол
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
26.03.2023, 21:10 7
Футбол
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
26.03.2023, 21:59 3
Теннис
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
ХАТТОН – об отмене боя Усик – Фьюри: «Поэтому UFC и ютуберы обгоняют бокс»
28.03.2023, 09:10 6
Бокс
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
26.03.2023, 23:59 18
Футбол
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
27.03.2023, 21:11 3
Бокс
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
27.03.2023, 13:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности