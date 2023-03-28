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Италия
28 марта 2023, 17:21 | Обновлено 28 марта 2023, 17:36
206
0

Сарри получил престижное признание в чемпионате Италии

Наставник «Лацио» стал лучшим тренером месяца

28 марта 2023, 17:21 | Обновлено 28 марта 2023, 17:36
206
0
Сарри получил престижное признание в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам марта.

«Лациале» в первый месяц весны победили в двух матчах из трех. Они обыграли на выезде «Наполи» (1:0) и победил в римском дерби «Рому» (1:0).

В турнирной таблице итальянского чемпионата «Лацио» занимает второе место. Его отставание от лидирующего «Наполи» составляет 19 очков.

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Маурицио Сарри Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи
Источник Серия A
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