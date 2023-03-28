Италия28 марта 2023, 17:21 | Обновлено 28 марта 2023, 17:36
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Сарри получил престижное признание в чемпионате Италии
Наставник «Лацио» стал лучшим тренером месяца
28 марта 2023, 17:21 | Обновлено 28 марта 2023, 17:36
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Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам марта.
«Лациале» в первый месяц весны победили в двух матчах из трех. Они обыграли на выезде «Наполи» (1:0) и победил в римском дерби «Рому» (1:0).
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В турнирной таблице итальянского чемпионата «Лацио» занимает второе место. Его отставание от лидирующего «Наполи» составляет 19 очков.
Un mese di marzo tutto 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 👨🏫@OfficialSSLazio— Lega Serie A (@SerieA) March 28, 2023
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