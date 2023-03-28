Сарри получил престижное признание в чемпионате Италии

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам марта.

«Лациале» в первый месяц весны победили в двух матчах из трех. Они обыграли на выезде «Наполи» (1:0) и победил в римском дерби «Рому» (1:0).

В турнирной таблице итальянского чемпионата «Лацио» занимает второе место. Его отставание от лидирующего «Наполи» составляет 19 очков.