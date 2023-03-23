Италия23 марта 2023, 15:59 |
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Нарасхват. Три клуба интересуются тренером Лацио
Маурицио Сарри может сменить клуб летом
23 марта 2023, 15:59 |
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Контракт Маурицио Сарри с «Лацио» истекает лишь летом 2025 года. Несмотря на это, 64-летний итальянский тренер может покинуть римский клуб уже ближайшим летом.
По информации итальянских СМИ, это случится, если Сарри не получит от руководства «Лацио» гарантий усиления состава команды на следующий сезон.
В случае ухода из «Лацио», без работы Сарри не останется. На него претендуют «Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
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