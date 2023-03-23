Нарасхват. Три клуба интересуются тренером Лацио

Контракт Маурицио Сарри с «Лацио» истекает лишь летом 2025 года. Несмотря на это, 64-летний итальянский тренер может покинуть римский клуб уже ближайшим летом.

По информации итальянских СМИ, это случится, если Сарри не получит от руководства «Лацио» гарантий усиления состава команды на следующий сезон.

В случае ухода из «Лацио», без работы Сарри не останется. На него претендуют «Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».