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Италия
23 марта 2023, 15:59 |
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Нарасхват. Три клуба интересуются тренером Лацио

Маурицио Сарри может сменить клуб летом

23 марта 2023, 15:59 |
550
0
Нарасхват. Три клуба интересуются тренером Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Контракт Маурицио Сарри с «Лацио» истекает лишь летом 2025 года. Несмотря на это, 64-летний итальянский тренер может покинуть римский клуб уже ближайшим летом.

По информации итальянских СМИ, это случится, если Сарри не получит от руководства «Лацио» гарантий усиления состава команды на следующий сезон.

В случае ухода из «Лацио», без работы Сарри не останется. На него претендуют «Милан», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

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Маурицио Сарри Лацио Милан Вест Хэм Тоттенхэм
Источник Il Messaggero
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