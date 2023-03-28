Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Травма Куртуа оказалась несерьезной
Испания
28 марта 2023, 17:12 |
158
0

Травма Куртуа оказалась несерьезной

Вратарь «Реала» сможет сыграть в следующем матче команды

28 марта 2023, 17:12 |
158
0
Травма Куртуа оказалась несерьезной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Травма основного голкипера «Реала» Тибо Куртуа оказалась несерьезной. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за растяжения мышц бедра. Однако повреждение 30-летнего вратаря оказалось несерьезным, и он сможет принять участие в ближайшем матче «Реала». В воскресенье, 2 апреля, «Реал» в рамках Ла Лиги сыграет с «Вальядолидом».

В нынешнем сезоне на счету Куртуа 32 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 32 гола и 10 раз отстоял «на ноль».

По теме:
Лиону интересен фулбек Шахтера, играющий на правах аренды за дубль Реала
Зидан может вернуться в Реал. Но есть условия
На замену Бензема: потенциальные форварды для Реала
Тибо Куртуа Реал Мадрид травма
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
Бокс | 27 марта 2023, 21:11 2
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»

Маурисио Сулейман не скрывает разочарования

россии могут запретить участие в командных видах спорта на ОИ в Париже
Олимпийские игры | 28 марта 2023, 11:59 13
россии могут запретить участие в командных видах спорта на ОИ в Париже
россии могут запретить участие в командных видах спорта на ОИ в Париже

Руководители Олимпийских игр разрабатывают строгие критерии допуска к соревнованиям

Теперь Эквадор. Экс-форвард Шахтера перешел в Индепендьенте дель Валье
Футбол | 28.03.2023, 10:02
Теперь Эквадор. Экс-форвард Шахтера перешел в Индепендьенте дель Валье
Теперь Эквадор. Экс-форвард Шахтера перешел в Индепендьенте дель Валье
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Футбол | 27.03.2023, 19:48
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
Бокс | 28.03.2023, 00:05
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
27.03.2023, 15:24
Бокс
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
Поражение на Уэмбли. Украина проиграла Англии в квалификации Евро-2024
26.03.2023, 20:57 197
Футбол
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20
27.03.2023, 14:41 5
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
26.03.2023, 19:45 10
Футбол
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
26.03.2023, 21:10 7
Футбол
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
26.03.2023, 21:59 3
Теннис
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
27.03.2023, 11:33
Бокс
Захожий нокаутировал соперника в Германии
Захожий нокаутировал соперника в Германии
26.03.2023, 18:50 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности