Травма Куртуа оказалась несерьезной

Травма основного голкипера «Реала» Тибо Куртуа оказалась несерьезной. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, Куртуа досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за растяжения мышц бедра. Однако повреждение 30-летнего вратаря оказалось несерьезным, и он сможет принять участие в ближайшем матче «Реала». В воскресенье, 2 апреля, «Реал» в рамках Ла Лиги сыграет с «Вальядолидом».

В нынешнем сезоне на счету Куртуа 32 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он пропустил 32 гола и 10 раз отстоял «на ноль».