Чемпионат Европы28 марта 2023, 16:51 |
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Жиру установил рекорд сборной Франции
Форвард стал самым возрастным полевым игроком в истории команды
28 марта 2023, 16:51 |
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Вчера, 27 марта сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 на выезде минимально обыграла Ирландию 1:0. Форвард «Милана» Оливье Жиру в этом матче вышел в основе команды Дидье Дешама и провел на поле 65 минут.
Это позволило ему установить рекорд сборной Франции, став самым возрастным полевым игроком, который выходил на поле в официальном матче: 36 лет и 178 дней. Жиру побил рекорд легендарного защитника Лилиана Тюрама – 36 лет и 164 дня.
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