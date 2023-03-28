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Чемпионат Европы
28 марта 2023, 16:51 |
533
0

Жиру установил рекорд сборной Франции

Форвард стал самым возрастным полевым игроком в истории команды

28 марта 2023, 16:51 |
533
0
Жиру установил рекорд сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Вчера, 27 марта сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 на выезде минимально обыграла Ирландию 1:0. Форвард «Милана» Оливье Жиру в этом матче вышел в основе команды Дидье Дешама и провел на поле 65 минут.

Это позволило ему установить рекорд сборной Франции, став самым возрастным полевым игроком, который выходил на поле в официальном матче: 36 лет и 178 дней. Жиру побил рекорд легендарного защитника Лилиана Тюрама – 36 лет и 164 дня.

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Источник Footmercato
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