Жиру установил рекорд сборной Франции

Вчера, 27 марта сборная Франции в матче отбора на Евро-2024 на выезде минимально обыграла Ирландию 1:0. Форвард «Милана» Оливье Жиру в этом матче вышел в основе команды Дидье Дешама и провел на поле 65 минут.

Это позволило ему установить рекорд сборной Франции, став самым возрастным полевым игроком, который выходил на поле в официальном матче: 36 лет и 178 дней. Жиру побил рекорд легендарного защитника Лилиана Тюрама – 36 лет и 164 дня.