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28 марта 2023, 16:40 | Обновлено 28 марта 2023, 16:42
367
0

Хавбек сборной Украины U-21: «Футбол Ротаня дал свои плоды»

Иван Желизко – о работе главного тренера

28 марта 2023, 16:40 | Обновлено 28 марта 2023, 16:42
367
0
Хавбек сборной Украины U-21: «Футбол Ротаня дал свои плоды»
ФК Валмиера. Иван Желизко

22-летний полузащитник латвийской «Валмиеры» и сборной Украины U-21 Иван Желизко поделился мнением о работе Руслана Ротаня на посту главного тренера молодежной национальной команды.

«Петрович имеет свою точку зрения на все. Мы собрались два года назад, нас критиковали, результата не было, но его футбол дал свои плоды. Несмотря на все, он нам говорил: «Ребята, поверьте нам. Наш труд все расставит на свои места». Как видите, после этого у нас все пошло вверх.

Ротань – такой человек, который учит играть в классный футбол, доминировать на поле. Приятно играть и смотреть на такой футбол. Все получают кайф, когда приезжают в сборную.

С такими тактическими задачами я еще не играл: перемещение, выбор позиции. Много уделяют внимание пустякам: как ты открываешься, как принимаешь решение и ставишь свое тело перед приемом мяча. Когда мы ловим эту игру, нас трудно остановить», - сказал Желизко.

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Иван Желизко сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань
Источник Украинский футбол
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