Даниил СИКАН: «Мы можем попасть на Олимпийские игры. Это большой шанс»
Форвард «Шахтера» – о целях в составе сборной Украины U-21
21-летний нападающий донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Даниил Сикан рассказал о целях в национальной команде U-21.
«Конечно, есть такая цель – вернуться в национальную сборную. Но сейчас у меня Евро U-21. Я хотел бы больше сконцентрироваться на этом турнире с нашей командой, потому что мы можем потом попасть еще на Олимпийские игры. Это очень большой шанс для всех нас из сборной U-21, чтобы еще больше показать себя.
Сделать хет-трик? Таких целей еще нет никаких. Хочется просто приехать туда и продемонстрировать футбол, в который мы играем. Показать, кто такие украинцы, представлять свои цвета на самом высоком уровне», - сказал Сикан.
Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины сыграет в одной группе с Румынией, Испанией и Хорватией. Турнир стартует 21 июня, на Олимпийские игры 2024 поедут четыре полуфиналиста.
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