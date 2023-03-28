Даниил СИКАН: «Мы можем попасть на Олимпийские игры. Это большой шанс»

21-летний нападающий донецкого «Шахтера» и молодежной сборной Украины Даниил Сикан рассказал о целях в национальной команде U-21.

«Конечно, есть такая цель – вернуться в национальную сборную. Но сейчас у меня Евро U-21. Я хотел бы больше сконцентрироваться на этом турнире с нашей командой, потому что мы можем потом попасть еще на Олимпийские игры. Это очень большой шанс для всех нас из сборной U-21, чтобы еще больше показать себя.

Сделать хет-трик? Таких целей еще нет никаких. Хочется просто приехать туда и продемонстрировать футбол, в который мы играем. Показать, кто такие украинцы, представлять свои цвета на самом высоком уровне», - сказал Сикан.

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины сыграет в одной группе с Румынией, Испанией и Хорватией. Турнир стартует 21 июня, на Олимпийские игры 2024 поедут четыре полуфиналиста.