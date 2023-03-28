Игорь СУРКИС – Цыганкову: «Желаю наслаждаться каждым моментом отцовства»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил бывшего вингера «бело-синих» Виктора Цыганкова с рождением сына.

«Рождение ребенка – знаковое событие в жизни любой семьи. Это и новые, приятные эмоции и большая ответственность. Поздравляю вас с пополнением в семье и желаю наслаждаться каждым моментом отцовства.

Пусть ваш сын растет здоровым, счастливым, как можно чаще вас радует и дарит положительные эмоции.

А вам с супругой – терпение, выдержки и взаимоподдержки. Верю, что это счастливое событие придаст вдохновение и моральный подъем и будет способствовать дальнейшим успехам на футбольном поле», - сказал Суркис.

Напомним, прошлой зимой Цыганков покинул «Динамо» и перешел в испанскую «Жирону» за пять миллионов евро плюс 50% от последующей продажи.