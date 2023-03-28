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  4. Игорь СУРКИС – Цыганкову: «Желаю наслаждаться каждым моментом отцовства»
Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 15:51 | Обновлено 28 марта 2023, 15:55
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2

Игорь СУРКИС – Цыганкову: «Желаю наслаждаться каждым моментом отцовства»

Президент «Динамо» отреагировал на пополнение в семье бывшего лидера клуба

28 марта 2023, 15:51 | Обновлено 28 марта 2023, 15:55
924
2
Игорь СУРКИС – Цыганкову: «Желаю наслаждаться каждым моментом отцовства»
Instagram. Виктор Цыганков с супругой

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поздравил бывшего вингера «бело-синих» Виктора Цыганкова с рождением сына.

«Рождение ребенка – знаковое событие в жизни любой семьи. Это и новые, приятные эмоции и большая ответственность. Поздравляю вас с пополнением в семье и желаю наслаждаться каждым моментом отцовства.

Пусть ваш сын растет здоровым, счастливым, как можно чаще вас радует и дарит положительные эмоции.

А вам с супругой – терпение, выдержки и взаимоподдержки. Верю, что это счастливое событие придаст вдохновение и моральный подъем и будет способствовать дальнейшим успехам на футбольном поле», - сказал Суркис.

Напомним, прошлой зимой Цыганков покинул «Динамо» и перешел в испанскую «Жирону» за пять миллионов евро плюс 50% от последующей продажи.

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Виктор Цыганков Игорь Суркис Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Для этого надо завязывать с футболом и разъездами.   И работать дома онлайн.  Тогда можно будет насладиться сменой подгузников, уборкой, стиркой и так далее в помощь семье.
 Каждым моментом  24/7.
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